Fuite des spécifications et de la fenêtre de lancement du Vivo X Fold 2

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Vivo prévoit de revenir sur le marché des téléphones pliants avec un modèle Vivo X Fold 2 dont la sortie en Chine est prévue pour la "première moitié de 2023".

Les rumeurs suggèrent qu'il rejoindra un téléphone pliable à clapet, le Vivo X Flip, bien qu'il n'y ait actuellement aucun mot sur un lancement mondial.

Cependant, nous disposons de quelques fuites concernant les spécifications du X Fold 2. Un divulgateur en ligne fiable, Digital Chat Station, affirme avoir trouvé quelques détails clés.

Selon lui, le Vivo X Fold 2 fonctionnera avec le chipset Snapdragon 8 Gen 2 et sera équipé du capteur IMX866 de Sony pour sa caméra principale.

Il sera également plus léger que les appareils Vivo X Fold et X Fold Plus qu'il remplacera. La société sœur Oppo a considérablement réduit le poids de son deuxième appareil pliable, le Oppo Find N2, et on s'attend donc à ce que Vivo fasse de même.

En ce qui concerne les écrans, l'écran pliable est censé avoir une résolution de 2K, et inclure un scanner d'empreintes digitales sous l'écran. Il pourrait y avoir un capteur caché similaire sous l'écran avant également.

Malheureusement, Vivo n'a jamais sorti ses téléphones X Fold originaux en dehors de la Chine, et notre instinct nous dit que cela va suivre le même modèle. Nous vous tiendrons au courant dès que nous en saurons plus.

Écrit par Rik Henderson.