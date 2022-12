La gamme Vivo X90 sera lancée mondialement le 31 janvier 2023.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Ceux qui attendaient de savoir quand la série Vivo X90 serait lancée dans le monde entier n'ont plus qu'à attendre un peu plus longtemps - jusqu'au 31 janvier, en fait.

Cette nouvelle nous vient d'une fuite qui a partagé une affiche de l'événement de lancement sur Twitter. On y voit que la série Vivo X90 sera lancée à la toute fin du mois de janvier, mais rien d'autre n'est confirmé. La gamme, qui comprend le X90, le X90 Pro et le X90 Pro+, a été lancée en Chine début décembre, mais il s'agit du lancement international. Celui qui nous intéresse vraiment.

Lancement de la série Vivo X90 le 31 janvier dans le monde pic.twitter.com/CSmQwWL4sU- Ankit (@TechnoAnkit1) 16 décembre 2022

Cependant, alors que la Chine a vu les trois appareils annoncés, la fuite n'est pas claire à 100% sur le fait que nous obtiendrons la meilleure version lorsqu'elle fera le déplacement au-delà des frontières chinoises. Cela signifie que nous pourrions ne pas mettre la main sur le Vivo X90 Pro+ après tout, ce qui serait vraiment dommage.

Le Vivo X90 Pro+ est livré avec une puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 associée à 12 Go de RAM et un écran de 6,78 pouces à 120 Hz. De bonnes choses, tout comme l'appareil photo principal de 50 mégapixels.

Quoi qu'il en soit, tous les combinés X90 qui sortent bénéficieront de la connectivité 5G, ce qui est toujours une bonne chose, et nous pouvons nous attendre à en apprendre davantage sur les appareils qui seront mis en vente en temps voulu. Nous pouvons nous attendre à en savoir plus sur les appareils qui seront commercialisés en temps voulu, notamment sur les couleurs et les configurations qui seront disponibles, ainsi que sur leur prix, qui est peut-être le plus important.

Écrit par Oliver Haslam.