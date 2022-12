L'iQOO 11 fait ses débuts avec une "expérience de jeu mobile de haut niveau".

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - La sous-marque de Vivo, iQOO, a annoncé le iQOO 11, un nouveau smartphone phare qui est construit pour être aussi rapide que possible - mais avec une disponibilité limitée.

Tout d'abord, commençons par les spécifications. Parce qu'elles sont plutôt bonnes. Le petit cousin de Vivo démarre les choses avec un écran AMOLED E6 144Hz de 6,78 pouces avec une résolution de 1220 x 3200 et une luminosité de pointe de 1800 nits. Notre revue de l'iQOO 11 a noté que cet écran est excellent, en partie grâce au taux de rafraîchissement rapide de 144 Hz.

À l'intérieur, on retrouve la toute dernière technologie Qualcomm, à savoir le Snapdragon 8 Gen 2, associé à 16 Go de RAM LPDDR5 et à un système de stockage rapide - UFS 4.0, pour être précis. Une batterie de 5 000 mAh et une recharge rapide de 120 W complètent les principaux éléments internes.

En termes de caméras, la caméra selfie de 16 mégapixels est rejointe par une caméra primaire de 50 mégapixels. Un ultra-large de 8 mégapixels et un téléobjectif de 13 mégapixels complètent le tout. Nos tests ont déjà confirmé que l'appareil photo principal est assez bon, bien que le manque de résolution de l'ultra-large soit une préoccupation.

Vous avez le choix entre plusieurs couleurs, dont l'Alpha (ou le noir, si vous préférez) et le Legend (cuir végétalien blanc avec des bandes BMW). Nous avons testé l'Alpha, mais le Legend est vraiment cool en soi.

Le seul vrai problème ici est la disponibilité. Si vous lisez ces lignes, il est fort probable que vous ne puissiez pas acheter l'iQOO 11. Il est disponible dès aujourd'hui en Indonésie et en Malaisie, tandis que la Thaïlande le recevra le 15 décembre. Les lecteurs indiens pourront acheter le téléphone à partir du 13 janvier 2024. Mais tous les autres ? Nous ne le savons pas encore, mais nous ne pouvons qu'espérer que de plus en plus de personnes auront la chance de faire un tour avec l'iQOO 11.

Écrit par Oliver Haslam.