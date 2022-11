Lancement de l'iQOO 11 5G le 2 décembre avec la puce phare de Qualcomm

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - iQOO, la sous-marque de Vivo, se prépare à annoncer son prochain téléphone, le iQOO 11 5G, qui sera dévoilé le 2 décembre avec un Snapdragon 8 Gen 2.

L'annonce imminente du téléphone a été confirmée par l'envoi d'une invitation à un événement au début du mois de décembre. L'invitation confirme que le téléphone sera équipé d'une puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Le coup d'envoi de l'événement, d'une durée de quatre heures, sera donné à 18 heures, heure malaisienne.

Malheureusement, nous ne savons pas encore quelles seront les autres spécifications principales du téléphone, mais des fuites ont indiqué un écran de 6,78 pouces 144Hz 1440p et des capacités de charge rapide de 120W.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

L'invitation à l'événement confirme également une sorte de partenariat avec la division M Motorsport de BMW, ce qui suggère que nous pouvons nous attendre à une sorte de lien entre le téléphone et le constructeur automobile allemand.

Le lancement n'est pas encore pour tout de suite, nous pouvons donc nous attendre à ce que iQOO partage quelques informations supplémentaires avant le grand dévoilement. L'entreprise fait déjà de grandes déclarations, en vantant les mérites du téléphone, qui offrira des "performances monstrueuses" et une "grande autonomie", mais nous devrons attendre de voir si tout cela se concrétise. L'inclusion de la dernière et meilleure puce Qualcomm ne nuira pas à ses chances, c'est certain.

L'iQOO 11 5G n'est pas le premier téléphone Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 à être annoncé bien sûr, avec le Vivo X90 Pro+ déjà confirmé.

Écrit par Oliver Haslam.