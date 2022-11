Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - De nouvelles spécifications du Vivo X90 ont été divulguées avant une annonce imminente attendue avec l'affichage, le stockage, et plus encore, tous partagés par un fuyard connu.

Les informations partagées par le bien-connecté Yogesh Brar ont Vivo accordant une puce MediaTek Dimensit 9200 sur le modèle de base, avec un écran AMOLED 1,5K de 6,78 pouces offrant un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

En termes d'internes, Brar dit que nous devrions nous attendre à 8 ou 12 Go de RAM en fonction du modèle de stockage que vous choisissez, avec des options de 128 Go, 256 Go et 512 Go disponibles. Tous les modèles fonctionneront sous Android 13 et seront équipés d'une batterie de 4 800 mAh. Cette batterie bénéficiera également de la charge rapide à 120 Hz.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Vivo X90



- 6.78" 1.5K AMOLED (BOE), 120Hz

- MediaTek Dimensity 9200 SoC

- 8/12GB RAM

- 128/256/512GB Storage

- Rear cam : 50MP + 12MP (UW) + 12MP (2x Tele)

- Caméra avant : 32MP

- Android 13

- Batterie 4 800mAh, charge rapide 120W

- Optique Zeiss, puce V2- Yogesh Brar (@heyitsyogesh) 18 novembre 2022

Côté appareil photo, une caméra frontale de 32 mégapixels s'occupera des tâches de selfie, avec une caméra principale de 50 mégapixels à l'arrière. Elle sera rejointe par un ultra-large de 12 mégapixels et un téléobjectif 2x de 12 mégapixels avec des optiques Zeiss et une puce V2 assurant que les utilisateurs obtiennent le meilleur de toutes ces caméras.

Tout ceci devrait devenir officiel assez rapidement, Vivo étant prêt à annoncer un X90 aux côtés du X90 Pro et du X90 Pro+ dès le 22 novembre.

Ce Vivo X90 Pro+ s'annonce déjà comme un petit numéro prometteur. 12 Go de RAM et une puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 devraient lui assurer une grande rapidité, c'est certain.

C'est la semaine de la sécurité domestique sur Pocket-lint Par Britta O'Boyle · 8 Août 2022 C'est la semaine de la sécurité domestique toute cette semaine sur Pocket-lint. Voici ce qui vous attend.

Écrit par Oliver Haslam.