L'écran et la charge rapide du Vivo X90 ont été annoncés avant sa sortie.

(Pocket-lint) - Vivo est prêt à annoncer la série d'appareils X90 le 22 novembre et les spécifications d'affichage et de charge sont déjà publiques à l'avance.

Nous nous attendons à ce que Vivo annonce trois nouveaux appareils la semaine prochaine, avec le X90, le X90 Pro et le X90 Pro+ qui devraient tous faire leurs débuts. Non content d'attendre le grand dévoilement, il semble que Vivo ait partagé de petits détails sur les téléphones à l'avance, avec les écrans et la charge comme sujet de discussion.

En ce qui concerne les écrans, on nous dit que des écrans Samsung E6 et BOE Q9 haut de gamme seront utilisés, ce qui ne signifie pas grand-chose à première vue. Cependant, l'écran Samsung devrait être plus lumineux que jamais, tandis que le BOE Q9 serait d'une meilleure qualité générale que son prédécesseur.

Au moins l'un des téléphones, probablement le Vivo X90 Pro+, sera doté d'un écran incurvé, tandis que les trois appareils seront équipés d'une caméra selfie à trou central. En outre, il est également question d'une "modulation PWM haute fréquence jusqu'à 2160 Hz", ce qui semble impressionnant.

En ce qui concerne le chargement, Vivo affirme que la série X90 sera dotée d'un système de chargement USB-C de 120W, ce qui signifie que vous ne risquez pas d'attendre que votre téléphone se mette en marche. Il est également probable qu'il y ait une recharge sans fil, bien que cela n'ait pas été mentionné.

Tous les regards vont maintenant se tourner vers le 22 novembre pour obtenir le détail complet de ce que ces trois téléphones phares auront à offrir. Le processeur Snapdragon 8 Gen 2, récemment annoncé, devrait jouer son rôle, en rendant le téléphone rapide quoi qu'il arrive.

Écrit par Oliver Haslam.