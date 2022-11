Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Le prochain téléphone phare de Vivo sera le X90 Pro+, et il sera annoncé le 22 novembre. Et il fait déjà tourner les têtes dans un rouge époustouflant.

Nous nous attendons à ce que toute la gamme X90 soit dévoilée par Vivo le 22 novembre, mais c'est le X90 Pro+ qui est le plus excitant du trio de nouveaux téléphones. En effet, on nous dit qu'il faut s'attendre à des spécifications décentes pour l'ensemble de la gamme, à commencer par un écran LPTO 2K de 6,78 pouces. Ensuite, il y a 12 Go de RAM et jusqu'à 512 Go de stockage. Et enfin, nous arrivons aux caméras.

Vivo X90 Pro+



- 6.78" 2K LTPO E6

- SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

- 12GB RAM

- 256/512GB de stockage

- Caméra arrière : 50MP (1") + 48MP (UW) + 50MP (Tele) + 64MP (periscope)

- Caméra avant : 32MP

- Android 13

- Batterie 4 800mAh~, 80W avec fil, 50W sans fil

- Puce Vivo V2

- Optique Zeiss- Yogesh Brar (@heyitsyogesh) 14 novembre 2022

Le leaker Yogesh Brar nous apprend qu'un capteur de 1 pouce de 50 mégapixels alimentera la caméra principale tandis qu'un ultra-large de 48 mégapixels la rejoindra autour de l'arrière. Vivo n'a pas fini non plus. Il y a un autre capteur de 50 mégapixels marié à un téléobjectif et une dernière configuration télescopique de 64 mégapixels pour ceux qui ont besoin d'un peu plus de zoom.

Mais si tout cela semble prometteur, les choses deviennent vraiment intéressantes lorsque vous voyez l'appareil. Parce que c'est définitivement un beau téléphone - en particulier dans cette finition rouge.

Bien sûr, la version noire est très bien aussi, mais nous sommes tous pour cette finition rouge.

Vivement le 22 novembre !

