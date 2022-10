Les spécifications du Vivo X90 ont été dévoilées avant son lancement prévu en décembre.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Vivo devrait annoncer trois nouveaux téléphones sous la bannière X90 avant la fin de l'année, et l'un d'entre eux vient de voir ses spécifications fuiter.

Si tout se passe comme nous l'attendons, Vivo annoncera ses nouveaux téléphones en décembre 2022, du moins en Chine. La gamme devrait comprendre le modèle de base Vivo X90, ainsi qu'un Vivo X90 Pro et un Vivo X90 Pro+. C'est le premier qui est au centre du dernier rapport, cependant, avec Weibo leaker Digital Chat Station annonçant un certain nombre de spécifications clés pour ce produit.

Selon eux, le remplaçant du X80 de Vivo sera livré avec la puce MediaTek Dimensity 9200, comme cela avait été précédemment annoncé pour le X90 Pro+. Cette puce remplacera la Dimensity 9000 utilisée dans l'ancien X80, nous dit-on.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

En ce qui concerne les autres spécifications, on nous dit également que Vivo va doter le X90 d'une batterie de 4 700mAh qui sera chargée à l'aide d'un chargeur rapide de 120W. L'écran fait également l'objet d'une fuite, avec un écran AMOLED de 1,5K avec un taux de rafraîchissement de 120Hz qui serait à l'ordre du jour. C'est une belle amélioration par rapport à l'écran Full HD+ du X80, c'est certain.

On parle également d'une meilleure protection contre la poussière et l'eau pour le nouveau modèle, bien que Digital Chat Station ne s'attende pas à ce que Vivo se donne la peine - et la peine - d'obtenir la certification officielle IP68.

Alors que la gamme Vivo X90 devrait être lancée en Chine dans quelques semaines, ceux qui attendent un lancement international devront attendre un peu plus longtemps. Une sortie au-delà des frontières chinoises est prévue pour janvier 2023.

Écrit par Oliver Haslam.