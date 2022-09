Le Vivo X Fold Plus passe la TENAA, il pourrait être proche du lancement.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Vivo semble prêt à lancer une suite à son premier téléphone pliable, le Vivo X Fold. Le nouveau modèle - probablement appelé Vivo X Fold Plus - a atterri sur TENAA, ce qui suggère qu'un lancement est imminent.

Comme il est de coutume pour de nombreuses marques chinoises de smartphones, il semble s'agir d'un rafraîchissement mineur de 6 mois, où très peu de changements de conception et de spécifications.

C'est toujours largement le même facteur de forme que le modèle de première génération, bien que les images sur le site de certification révèlent une bande "go faster" à l'arrière de ce nouveau modèle.

Les spécifications indiquées révèlent également que la batterie aura la même capacité de 4600mAh, répartie en deux cellules de 2300mAh afin de prendre en charge la technologie de charge rapide de la société.

Cette mise à jour du modèle " Plus " verra probablement le processeur à l'intérieur passer de l'ancien Snapdragon 8 Gen 1 au Snapdragon 8 Plus Gen 1, ce qui en fait la mise à niveau la plus significative entre le premier modèle et ce nouveau modèle non commercialisé.

Jusqu'à présent, le Vivo X Fold est l'un des nombreux téléphones pliables qui n'ont pas encore été lancés en dehors de la Chine, rejoignant ainsi les Oppo Find N et le dernier modèle Moto Razr.

On ne sait pas encore si Vivo pourrait éventuellement proposer son appareil flexible haut de gamme en Europe, au Royaume-Uni ou aux États-Unis, mais dès que cela se produira, nous ne manquerons pas de vous le faire savoir.

Écrit par Cam Bunton.