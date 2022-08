Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Vivo a annoncé deux téléphones phares qui se concentrent principalement sur la photographie, mais qui sont également dotés de panneaux arrière en verre qui peuvent changer de couleur à la lumière directe du soleil.

Les Vivo V25 et V25 Pro comprennent chacun des boîtiers arrière qui utilisent des techniques de changement de couleur composées de verre fluorite AG recouvert de minuscules cristaux. Lorsqu'il est exposé à la lumière UV, le boîtier peut changer de teinte et revenir à nouveau après un certain temps à l'abri du soleil. Cela permet également de créer des motifs à l'aide de pochoirs, car seules les zones touchées par les UV changent.

Deux versions de la V25 changeront de couleur - bleu aigue-marine et or soleil levant - tandis qu'une variante de la V25 Pro est dotée de cette fonctionnalité - bleu surf. Il y aura également des modèles noir diamant et noir étoile, mais ils ne changeront pas de couleur.

Les deux appareils sont équipés de la même unité à trois caméras à l'arrière - une principale de 64 mégapixels, une super large de 8 mégapixels et une super macro de 2 mégapixels - tandis que le V25 Pro possède une caméra selfie de 32 mégapixels à l'avant. Le V25 passe à 50 mégapixels. Chacune d'entre elles est dotée d'une technologie d'autofocus oculaire.

Le V25 Pro monte la barre lorsqu'il s'agit du traitement, avec le MediaTek Dimensity 1300. Le V25 standard fonctionne avec le Dimensity 900.

Le V25 Pro dispose également d'un écran AMOLED de 6,56 pouces (2376 x 1080 120Hz) qui s'incurve sur les bords. L'écran du V25 est décrit comme étant 2,5D.

Les autres caractéristiques comprennent une batterie de 4 830 mAh (dans le V25 Pro).

Le V25 et le V25 Pro sont désormais disponibles sur plus de 25 marchés dans le monde, dont l'Asie du Sud-Est, l'Asie du Sud, l'Amérique latine et le Moyen-Orient. Nous vous tiendrons au courant de la disponibilité et des prix dès que nous en saurons plus.

Écrit par Rik Henderson.