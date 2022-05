La série Vivo X80 est lancée à l'échelle mondiale et offre un autre choix de fleuron.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La série Vivo X80, lancée en Chine en avril, a maintenant fait l'objet d'un lancement mondial, ce qui signifie qu'elle va être plus largement disponible.

Le module caméra a été étendu, avec un grand bloc de l'arrière du téléphone consacré à la mise en évidence des différentes caméras - et le partenariat avec Zeiss, qui se traduit par une gamme de filtres et d'options pour les photos et les vidéos.

Le Vivo X80 Pro, qui est un nouveau téléphone phare et qui présente à peu près toutes les spécifications imaginables, devrait susciter le plus d'intérêt.

Le Vivo X80 Pro est propulsé par le Snapdragon 8 Gen 1, avec 12 Go de RAM et la fierté d'une énorme chambre à vapeur pour le refroidissement.

Le X80 Pro prend en charge la recharge de 80W, mais c'est la recharge sans fil de 50W qui devrait retenir votre attention. Vous devrez cependant acheter séparément un chargeur sans fil compatible. La batterie est de 4700mAh.

Il y a un écran de 6,78 pouces avec des bords incurvés, donc ce téléphone reste gérable malgré sa taille. La résolution est de QHD+ et il s'agit d'un LTPO AMOLED, qui offre des taux de rafraîchissement adaptatifs jusqu'à 120 Hz.

Il y a deux haut-parleurs stéréo, un capteur d'empreintes digitales à ultrasons dans l'écran et une multitude de caméras à l'arrière.

C'est surtout de l'appareil photo que Vivo parle, voulant le présenter comme un téléphone avec appareil photo, disant que le design est influencé par la mise en valeur de l'appareil photo, etc, etc.

Il y a un appareil photo principal de 50 mégapixels avec OIS, un ultra-large de 48 mégapixels, puis une paire de téléobjectifs en périscope. Comme nous l'avons vu sur certains autres téléphones, cela désigne un objectif comme un objectif de portrait, avec un zoom 2x natif, mais aussi boosté par un gimbal pour la stabilisation - qui est aussi largement utilisé pour la vidéo.

Enfin, il y a le second objectif périscope avec un zoom optique 5x natif.

L'appareil photo est soutenu par la puce d'imagerie Vivo V+, il y a des objectifs Zeiss et des tonnes de fonctionnalités d'appareil photo pour utiliser tout cela.

Le Vivo X80 - le modèle non pro - est équipé du MediaTek Dimensity 9000, d'une batterie de 4500mAh et ne dispose pas de la recharge sans fil. L'écran n'offre pas de rafraîchissement adaptatif, c'est 120Hz ou 60Hz, tandis qu'il manque également la deuxième caméra à zoom optique 5x.

Ces téléphones sont donc très proches à bien des égards, mais ils ont des tailles et des poids différents, offrent un matériel légèrement différent, ce qui permet de faire la distinction entre le X80 et le X80 Pro.

Tous deux sont lancés sous Android 12 avec FunTouch OS 12. Nous n'avons pas encore les prix ou les dates auxquelles ils seront disponibles - et Vivo n'a pas toujours été totalement fiable pour rendre disponibles à l'achat les appareils qu'il lance.

Pour l'Europe, Vivo ne prévoit de vendre que le modèle X80 Pro, le X80 étant principalement disponible en Asie.

Écrit par Chris Hall. Édité par Rik Henderson.