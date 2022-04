Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Vivo a teasé son premier téléphone pliable - le X Fold - pendant un certain temps, mais maintenant l'appareil est enfin officiel, offrant des spécifications phares et un bon prix. Le hic ? Vous ne pouvez l'acheter qu'en Chine.

Le Vivo X Fold s'inspire du Galaxy Z Fold 3 de Samsung, avec un pli vertical au centre, ce qui donne un design de type livre. Vivo affirme que le X Fold a un design sans plis et qu'il résistera à 300 000 pliages. Il est également possible de faire pivoter l'écran de 60 à 120 degrés.

À l'extérieur de l'appareil, vous trouverez un écran de 6,53 pouces avec une résolution Full HD+, tandis que l'écran intérieur est un panneau OLED LTPO de 8,03 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, une résolution de 2160 x 1916 pixels et un support HDR10+.

En termes de matériel, on retrouve un Snapdragon 8 Gen 1, une batterie de 4600mAh et la prise en charge de la recharge filaire de 66W, ainsi que de la recharge sans fil de 50W.

Le Vivo X est équipé de deux lecteurs d'empreintes digitales intégrés à l'écran et d'un quadruple appareil photo arrière, composé d'un capteur principal de 50 mégapixels, d'un capteur ultra grand-angle de 48 mégapixels, d'un capteur téléobjectif de 12 mégapixels avec zoom 2x et d'un appareil périscopique de 8 mégapixels avec zoom 5x.

En ce qui concerne les caméras frontales, le Vivo X Fold opte pour un capteur de 16 mégapixels à l'extérieur et le même sur le panneau intérieur.

Malheureusement, le Vivo X Fold est réservé à la Chine et devrait le rester. Il commence à 8 999 yuans (environ 1100 £/1400 $) pour une variante avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, et passe à 9 999 yuans (environ 1200 £/1600 $) pour le modèle avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage.

Écrit par Britta O'Boyle.