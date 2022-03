Le Vivo X Fold obtient des rendus officiels et une date de lancement

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Vivo travaille sur son premier téléphone pliable , le Vivo X Fold, qui devrait comporter un écran repliable vers l'intérieur semblable au Samsung Galaxy Z Fold 3 .

D'abord, nous avons entendu des rumeurs , puis nous avons vu des schémas , maintenant, nous avons droit à des rendus officiels de l'appareil à venir.

Le Vivo X Fold semble présenter une finition effet cuir texturé avec une subtile marque Vivo à l'arrière.

Un panneau circulaire abrite le réseau de quatre caméras avec un flash LED solitaire le ponctuant à droite.

Au-dessus du flash, nous pouvons clairement voir la marque Zeiss, suggérant que nous aurons des optiques haut de gamme sur ce pliable.

L'appareil dispose d'un écran frontal pleine grandeur ainsi que d'un écran de tablette rabattable vers l'intérieur.

Soi-disant, le X Fold aura un écran de couverture plus large et plus haut que le Z Fold 3 et l' Oppo Find N.

Les côtés du téléphone abritent un bouton d'alimentation, une bascule de volume et un curseur d'alertes.

Le téléphone serait disponible dans les coloris bleu, cramoisi et orange - Nous nous attendons à ce que certaines personnes soient ennuyées par le manque de finitions plus subtiles en noir et blanc.

Ceux qui sont impatients d'en savoir plus sur le X Fold n'ont pas trop longtemps à attendre, car Vivo organise un événement de lancement en Chine le 11 avril.

On ne sait pas encore si le téléphone sera disponible en dehors de la Chine, mais nous croisons les doigts pour de bonnes nouvelles le 11.

Écrit par Luke Baker.