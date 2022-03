Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Une fuite du X Note de Vivo - telle que reprise sur le site social chinois Weibo - pourrait sonner le glas de la série NEX de la société et le début d'une nouvelle génération d'appareil phare.

Vivo utilise depuis longtemps le surnom de NEX pour apporter au public des fonctionnalités innovantes et expérimentales, de la caméra contextuelle du NEX S à l'avènement de l'affichage en cascade lorsque le NEX 3 est arrivé en 2019 .

Mais cela a été assez calme depuis cette date, Vivo se concentrant plutôt sur ses excellents appareils phares de la série X. Mais cela semble sur le point de changer avec l'apparition de la X Note. Alors, à quoi peut-on s'attendre ?

Le futur NEX 5 présente un écran à bord incurvé familier - appelez-le un écran en cascade si vous voulez - qui semble être la saveur de l'année pour les marques chinoises, y compris Honor et Huawei . Cependant, selon les rumeurs, Vivo utiliserait un énorme écran large de 7 pouces - ce qui suggère que l'ère des produits phares ultra-larges n'est pas encore derrière nous - avec une résolution QHD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

D'autres spécifications incluraient la plate-forme Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm , associée à 12 Go de RAM, ainsi qu'une capacité de batterie de 5 000 mAh avec une charge sans fil de 80 W et 50 W.

Mais ce sont les caméras arrière du X Note qui sont l'aspect le plus accrocheur. On dit qu'il comporte un capteur principal de 50 mégapixels, le type de capteur S5KGN1 de Samsung, comme l'un des quatre appareils photo. Les trois autres caméras prennent en charge le grand angle (48MP) et le zoom (12MP et 8MP), bien que les spécifications exactes ne soient pas encore claires.

Alors voilà : le Vivo NEX 5 semble être le Vivo X Note. Il sera intéressant de voir comment cela se vit aux côtés de la série Vivo X70 avec son système de stabilisation de cardan, cependant, comme moyen de séparer quelle série représente le véritable produit phare. Plus comme nous l'avons.

Écrit par Mike Lowe.