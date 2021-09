Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Cela ne fait quune minute chaude que Vivo a mis en vente sa série X60 - le X60 Pro a été un succès surprise lorsque nous lavons examiné - mais maintenant, le produit phare a déjà un successeur : la série X70.

Le Vivo X70 est disponible en trois variantes : le X70 standard, le X70 Pro amélioré et loffre X70 Pro+ plus grande et totalement différente (tout comme son prédécesseur, dont une comparaison est liée ci-dessous).

La vente clé de la série X70 est - comme cela a été le cas dans les récents combinés de la série X - tout au sujet de la photographie. Vivo a un partenariat avec Zeiss, les trois appareils X70 adoptant une optique co-conçue pour une qualité optimale. De manière cruciale, il existe également une stabilisation du cardan - comme dans les unités de caméra « flottement » - qui a été la meilleure de sa catégorie dans les précédentes itérations du modèle.

Le X70 est livré avec un appareil photo principal de 40 mégapixels, un objectif grand angle de 12 MP et un objectif portrait de 12 MP, dont le dernier est présent sur les trois appareils de la gamme. Le X70 Pro est livré avec un appareil photo principal de 50 MP, un grand angle de 12 MP, un zoom de 8 MP et un objectif portrait. Le X70 Pro+, quant à lui, est livré avec le même appareil photo principal de 50 MP, mais un grand angle haute résolution de 48 MP, ainsi que les mêmes objectifs portrait et zoom.

Fait intéressant, Vivo pousse plus fort sur les fonctionnalités de lappareil photo, avec les modes portrait approuvés par Zeiss portant les noms dobjectif classiques Distagon, Planar et Sonnar - chacun donnant un aspect distinct en mode portrait.

Alors que la conception globale des téléphones - les X70 et Pro avec des écrans de 6,56 pouces selon leurs prédécesseurs; le X70 Pro+ avec un plus grand 6,78 pouces - ressemble beaucoup au X60 déjà établi, les entrailles ont subi un changement critique: les modèles dentrée et de milieu optant pour un processeur MediaTek Dimensity 1200 (enfin, une variante 1200-vivo) . Le Pro+, cependant, opte pour Qualcomm Snapdragon 888+ pour laider à se démarquer en tant que meilleur des meilleurs.

Alors que nous nous attendons à ce que certaines variantes du X70 arrivent au Royaume-Uni, la date exacte est inconnue à ce stade - le déploiement initial du produit visera dabord la région Asie-Pacifique.