(Pocket-lint) - Ayant avidement utilisé la série phare X de Vivo pendant quelques mois comme téléphone personnel, ce fut une surprise de trouver les premiers rendus du prétendu X70 Pro si peu de temps après le lancement international du X60 Pro.

Mais il y a des rendus, gracieuseté de @OnLeaks via une histoire 91Mobiles , prétendument montrant la version Pro du téléphone dans des détails ultra-résolus et révélant ce qui va arriver du prochain produit phare de Vivo. Notez quil ne sagit que du modèle Pro, si les commandes de versions précédentes doivent être respectées, anticipez un X70, X70 Pro et X70 Pro +.

La première chose notable à propos du X70 Pro est que, eh bien, ce nest pas si différent du téléphone dont on dit quil réussit. Lunité de caméra, cependant, est clairement un point de différence : regardez de près et vous pouvez voir quatre objectifs dans une unité surélevée, ainsi que la marque Zeiss montrant que le partenariat est sur le point de se poursuivre, et une bande de flash LED beaucoup plus grande sur le côté.

En conséquence, lunité de la caméra est plus grande cette fois-ci, mais la chose cruciale à repérer est que lune des ouvertures de lobjectif est carrée - un signe typique dun zoom périscope. En tant que tel, attendez-vous à un appareil photo principal de 48 mégapixels (comme la dernière fois), un grand angle de 16 mégapixels, un zoom de 8 mégapixels (cest le périscope, nous soupçonnons) et une offre supposée de 2 mégapixels (peut-être un capteur de profondeur pour le mode portrait ?). Attendez-vous à la même stabilisation de cardan impressionnante, qui distingue vraiment le Vivo de la concurrence.

À lintérieur, il y aurait un autre grand changement que vous ne pouvez pas voir : Vivo aurait opté pour le processeur Dimensity 1200 de MediaTek , abandonnant lutilisation précédente de Qualcomm (cétait la plate-forme Snapdragon 870 dans le X60 Pro). Nous pensons que lemprise de MediaTek sur lindustrie des smartphones ne fera que continuer à augmenter.

Nous attendrons plus dinformations sur les versions officielles pour voir à quel point ces rendus sont précis. Mais avec le succès du Vivo X60 Pro, nous sommes ravis de voir comment le X70 Pro pourrait encore augmenter le cadran.