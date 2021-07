Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Maintenant, voici quelque chose dextraordinaire : Vivo a breveté un design de smartphone qui comprend un petit drone caméra rangé à lintérieur de son corps.

Le brevet, repéré par LetsGoDigital , ne ressemble à rien dautre que nous ayons jamais vu auparavant. Mais il nest pas inhabituel pour Vivo dexplorer et dexpérimenter des idées - comme nous lavons vu dans son concept de téléphone Apex sans port en 2019 .

Le concept de drone est bien sûr une idée totalement différente, qui consiste moins à sattaquer aux « problèmes » traditionnels des combinés, et plus à visualiser un avenir sauvage et délirant où le téléphone dans votre poche peut tout gérer, y compris les selfies aériens.

Nous aimons la façon dont le drone est rangé hors de vue à moins dy être invité, lorsque, vraisemblablement, ses quatre hélices entreraient en action pour le mettre en vol. Il y a deux caméras sur lunité pour offrir différents angles une fois en lair.

Lidée est amusante, mais il est peu probable quelle ait des jambes dans une grande partie du monde. Les restrictions à lutilisation des drones sont de plus en plus fermes et diffèrent considérablement dans le monde.

Bien sûr, tous les appareils récents de Vivo nont pas été aussi extraordinaires, avec le X60 Pro - que nous venons de passer en revue - montrant le potentiel de lentreprise en matière dappareils hors du commun, ici avec un système de stabilisation de caméra à cardan impressionnant. qui le distingue de tout autre fabricant de téléphones à ce jour.

Écrit par Mike Lowe.