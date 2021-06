Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Vous avez peut-être vu un certain nom - Vivo - apparaître plus récemment sur vos écrans de télévision. Cest parce quil est lun des principaux sponsors de lEuro 2020. Cest également une grande entreprise de smartphones qui sest récemment lancée sur des marchés internationaux plus larges, notamment en Europe et au Royaume-Uni.

Le Vivo V21 marque lentrée de gamme de lentreprise, une sorte de vaisseau amiral si vous voulez, qui arrive à un moment où beaucoup dautres se battent dans cet espace. Pensez par exemple à OnePlus Nord CE , Realme GT ou Xiaomi Mi 11 Lite 5G .

Cependant, le Vivo V21 a une approche différente. Cest lun des rares combinés que nous avons vu apparaître avec le processeur Dimensity 800 de MediaTek - une plate-forme compatible 5G qui est dans et autour du niveau équivalentdu processeur Snapdragon 765G de Qualcomm .

Mais cest vraiment la caméra frontale qui se démarque par rapport à la concurrence. Pourquoi? Car non seulement il est de 44 mégapixels, donc haute résolution, mais il dispose également dune stabilisation optique de limage. Vous ne voyez pas cela souvent sur les caméras frontales. Idéal pour des selfies plus nets et plus détaillés.

Le V21 - qui nous semble très attrayant dans les finitions Dusk Blue ou Sunset Dazzle - abrite un panneau AMOLED de 6,44 pouces capable dun taux de rafraîchissement de 90 Hz. Cela se tient dans un cadre mince de 7,3 mm, à lencontre de la tendance des appareils volumineux - comme nous le voyons de plus en plus ces derniers temps.

Sa caméra arrière principale de 64 mégapixels - qui fait partie dun trio, composée dun grand angle de 8 MP et dune macro de 2 MP - utilise un traitement six-en-un pour des résultats optimaux (à une sortie de 12 MP). Mais cest vraiment cette caméra frontale qui prend le biscuit.

Le Vivo V21 est disponible dès maintenant à partir de 399 £ au Royaume-Uni. Cest un prix compétitif pour cette nouvelle marque sur le marché. Ou si vous recherchez son produit haut de gamme, jetez un œil à notre revue X60 Pro Plus - cet appareil a un appareil photo à cardan vraiment impressionnant à bord, montrant les prouesses continues de lentreprise dans lespace de la photographie sur smartphone.

Écrit par Mike Lowe.