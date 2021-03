Vivo X60 vs X60 Pro vs X60 Pro +: Quelle est la différence?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - En 2020, Vivo sest mondialisé en lançant à linternational son produit phare, la série X50 , qui sest transformée en X51 pour lEurope (nom étrange, mais nous y sommes).

Pour 2021, il est temps pour la prochaine génération, le bien nommé X60, qui se décline en trois saveurs: `` standard , Pro et Pro +. Mais quy a-t-il de nouveau par rapport à la dernière fois et en quoi chaque modèle diffère-t-il?

X60 et X60 Pro: noir de minuit, bleu chatoyant

X60 Pro +: cuir vegan, bleu empereur

X60 et X60 Pro: 7,6 mm dépaisseur / 177 g

X60 Pro +: 9,1 mm dépaisseur / 191 g

Avec la série X50 de dernière génération, les Pro et Pro + étaient des appareils assez différents, incarnant des idées différentes en ce qui concerne les caméras. Pour la série X60, cela a changé, chaque appareil pouvant être relaté et une progression claire du périphérique dentrée de gamme au périphérique haut de gamme est clairement compréhensible.

Visuellement parlant, cependant, il ny a pas beaucoup de différence entre le trio - enfin, pas quand vous regardez de face, de toute façon, car la taille de lécran, la caméra centrale à perforation et les proportions sont toutes à peu près les mêmes. Sur le côté et à larrière, cependant, et les choses changent en raison de lépaisseur de lappareil liée à la caméra.

Le X60 Pro + dispose également dune option exclusive de couleur et de finition en cuir vegan pour le distinguer (ce qui semble étrangement plasticky, comme vous pouvez le voir sur notre image Pro versus Pro + en haut de la page), tandis que les X60 et X60 Pro offrent deux finitions - en noir ou bleu.

Tout: Super AMOLED 6,56 pouces, résolution FHD +, rafraîchissement 120 Hz, HDR10 +

X60 Pro & Pro +: "Écran 3D flexible"

Tout: caméra à perforation unique

Ce qui relie tous les appareils X60, ce sont leurs écrans: chacun dispose dun panneau AMOLED de 6,56 pouces dorigine Samsung, de la même taille et de la même échelle que les appareils X50 précédents. Pour cette nouvelle génération, cependant, le taux de rafraîchissement est passé de 90 Hz à 120 Hz pour les trois combinés.

Tout comme la gamme précédente, lécran du X60 est plat, tandis que les X50 Pro et Pro + adoptent des bords incurvés - cette dernière paire montre donc un peu moins de cadre latéral pour un look plus dominant.

Tous: système dimagerie co-conçu Vivo & Zeiss / X60 Pro + uniquement: revêtement Zeiss T *

X60:

Principal: 48 mégapixels, ouverture f / 1,79, stabilisation optique (OIS) Large (120 degrés): 13MP, f / 2.2 Portrait (50 mm): 13 MP, f / 2,46

X60 Pro:

Principal: 48 mégapixels, ouverture f / 1,48, stabilisation de la nacelle 2.0 Large (120 degrés): 13MP, f / 2.2 Portrait (50 mm): 13 MP, f / 2,46

X60 Pro +: Principal: 50 mégapixels, capteur Samsung GN1, stabilisation optique (OIS) Large (114 degrés): 48MP, f / 2.2, stabilisation de la nacelle 2.0 Portrait: 32MP, f / 2.08 Zoom (5x): 8MP



La plus grande différence entre ces trois téléphones réside dans leurs appareils photo. Mais alors que la dernière génération a totalement changé lappareil photo dans le modèle Pro +, pour cette gamme de génération, cest une approche plus logique.

La série X60 est également la première à présenter le partenariat de co-ingénierie avec Zeiss, la célèbre société doptique allemande, qui a apporté ses connaissances et, dans le cas du X60 Pro +, même son célèbre revêtement dobjectif T * pour apparemment réduire les reflets indésirables. et les images fantômes.

Ce que vous trouverez dans les trois téléphones est la stabilisation optique de limage, ce qui est pratique pour aider à garder les photos nettes. Mais le système vraiment impressionnant est le nouveau système de stabilisation de cardan 2.0 - que nous avons trouvé exceptionnellement bon lors de la capture vidéo - qui est présent dans les X60 Pro et Pro +.

Cependant, le système de cardan nest pas sur le même capteur dans chaque appareil. Le X60 Pro a ce système sur son capteur principal de 48 mégapixels. Le X60 Pro +, quant à lui, utilise le capteur GN1 de Samsung - qui est physiquement grand, tout comme vous le trouverez dans leSamsung S20 Ultra , et donc trop gros pour être monté avec le cardan que nous croyons - dans une configuration du même style que le X50 Pro + de lannée dernière, ajoute ensuite la stabilisation du cardan à sa nouvelle caméra grand angle 48 mégapixels améliorée.

Quel objectif est utilisé pour quelle tâche variera en fonction du téléphone que vous obtenez, sans aucun doute, dans le but dobtenir la meilleure qualité dimages fixes et de vidéos avec la meilleure stabilisation proposée.

Le X60 Pro + est également le seul des trois à ajouter un objectif à zoom optique - un 5x - qui laide à capturer une meilleure résolution des détails pour les sujets plus éloignés.

Pour abriter tous ces goodies, les trois téléphones ont de très grands boîtiers pour appareil photo. Le X60 Pro + est presque ridicule, comme vous pouvez le voir sur la photo en haut. Mais, hé, tout est juste si la qualité est aussi bonne - et aucun autre fabricant ne propose un système de cardan aussi sophistiqué que ce qui est proposé ici.

X60 et X60 Pro: Qualcomm Snapdragon 870, 8 Go / 12 Go de RAM

X60 Pro +: Qualcomm Snapdragon 888, 12 Go de RAM

X60: batterie 4300mAh, charge rapide 33W

X60 Pro: batterie 4200mAh, charge 33W

X60 Pro +: 4200mAh, charge 55W

Tous les appareils: connectivité 5G

Fait intéressant, les X60 et X60 Pro ne prennent pas la plate-forme haut de gamme Qualcomm Snapdragon, mais offrent à la place le chipset 870. Ce nest pas en fait une énorme surprise - en partie parce que cest un exercice économique - mais il est toujours super puissant et capable de 5G.

De plus, cela donne au Pro + encore plus despace pour se montrer, car ce modèle adopte le Qualcomm Snapdragon 888 - qui est aussi bon que les choses se passent actuellement - avec 12 Go de RAM en standard. Il est également compatible 5G, bien sûr.

Les capacités de la batterie diffèrent légèrement entre le combiné dentrée de gamme et le Pro et le Pro +, mais pas au point de faire une énorme différence en termes de longévité. La charge est rapide, à 33 W, augmentant pour être ultra-rapide (55 W) dans le combiné Pro +. Cependant, aucun noffre de recharge sans fil, ce qui, en tant que norme croissante dans la concurrence, peut sembler une absence ici.

Tous les combinés: date de lancement et prix à confirmer

La grande question: quand pouvez-vous obtenir un téléphone de la série Vivo X60? Pour le moment, nous ne savons tout simplement pas. Ni combien ils coûteront.



En outre, étant donné le lancement mondial de la série X50 - y compris son changement de nom X51 - nous pensons que le X60 suivra un processus similaire. Mais jespère avec un meilleur nom (ou pas de changement du tout).

Nous attendons avec impatience que Vivo pousse ces combinés sur le marché mondial, pour le simple fait que le système de stabilisation du cardan est une véritable fonctionnalité haut de gamme que vous ne trouverez nulle part ailleurs.

Et avec Zeiss également sur les cartes, Vivo pourrait être en lice pour devenir le fabricant dappareils photo pour smartphone à surveiller - idéal à un moment où la concurrence, comme OnePlus avec son partenariat Hasselblad , ne le coupe toujours pas tout à fait ( comme nous dit dans notre revue OnePlus 9 Pro ).

Écrit par Mike Lowe.