Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Avec limminence du Mobile World Congress - comme le MWC Shanghai, du 23 au 25 février - nous soupçonnons que de nombreuses méga-marques chinoises livreront leurs derniers produits.

Un tel est Vivo, avec une fuite du S9 révélée sur le site de médias sociaux chinois, Weibo, par un pronostiqueur réputé . Et, sur la base du texte daccompagnement, il semble être le premier à utiliser le chipset Dimensity 1100 de MediaTek.

Vivo est en train de devenir une marque mondiale de plus en plus importante, après avoir lancé son produit phare X51 dans le monde - avec une configuration de caméra à cardan - de sorte que chaque nouvel appareil a plus de chances de sortir à linternational.

Vivo ne perd pas de temps non plus. Après tout, le prédécesseur du S9 - le S7, annoncé en août 2020 - nest toujours pas arrivé en magasin. Il nest donc pas surprenant que les deux combinés soient finalement de conception similaire, sur la base de cette fuite.

Meilleurs smartphones 2021: les meilleurs téléphones mobiles disponibles à lachat aujourdhui Par Chris Hall · 5 Janvier 2021 · Les meilleurs smartphones que vous pouvez actuellement acheter, couvrant le meilleur de liPhone et de Samsung, Huawei et tout ce quAndroid a à offrir

Les fonctionnalités principales incluent une caméra selfie frontale de 44 mégapixels, ainsi quune autre unité de 44 MP dans le cadre dune configuration à double caméra à larrière. On dit quil y a un écran de résolution Full HD +, 12 Go de RAM, une batterie de 4000 mAh et une charge rapide de 33 W.

Tous les regards sont tournés vers le MWC Shanghai maintenant, qui sera le premier salon de lannée à vraiment définir la loi sur ce à quoi sattendre des smartphones 2021.

Écrit par Mike Lowe.