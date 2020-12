Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le fabricant chinois de téléphones Vivo a annoncé son prochain produit phare.

Appelé le X60 , il ne fait ses débuts quen Chine, car Vivo na pas encore révélé les détails de la disponibilité mondiale. Il a cependant annoncé une deuxième version appelée X60 Pro . Il a également déclaré quune autre variante, le Vivo X60 Pro Plus (qui devrait avoir son propre événement en janvier 2021), arrivera avec le processeur Snapdragon 888 de Qualcomm.

Lautre comportera deux processeurs Exynos 1080 5nm de Samsung.

Le X60 et le X60 Pro seront livrés avec des écrans FHD + et prendront en charge la 5G. Le X60 commence à 3498 yuans (393 £ / 536 $), tandis que le modèle X60 Pro commence à 4498 yuans (505 £ / 6890 $. Les deux nouveaux téléphones phares de Vivo seront disponibles en précommande en Chine à partir du 8 janvier 2021.

Les autres caractéristiques communes incluent un écran E3 AMOLED de 6,56 pouces avec une résolution de 2376 x 1080 pixels avec prise en charge HDR10 + et un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Le X60 Pro dispose dune caméra arrière principale composée dun capteur Sony IMX598 de 48 mégapixels f / 1,5 avec OIS 4 axes, ainsi que dune unité ultra-large de 13 mégapixels à 120 degrés qui se double dune caméra macro, un 2x 13 mégapixels Télé 50 mm et appareil photo périscope 8 mégapixels f / 3,4 5x.

1/3 Vivo x60

Quant au X60, il ne possède que lappareil photo principal de 48 mégapixels, ainsi que des caméras télé et ultra-larges de 13 mégapixels à larrière. Il dispose dune batterie de 4300 mAh, est disponible avec des configurations 8/128 Go et 8/256 Go, et est disponible dans une couleur supplémentaire. Le X60 Pro est disponible dans une configuration unique de 12 Go / 256 Go et dispose dune batterie de 4200 mAh capable de charger 33 W. Les deux téléphones Vivo fonctionnent sous Android 11 sous OriginOS 1.0.

Encore une fois, pas encore de mot sur la disponibilité internationale des X60 et X60 Pro.

Écrit par Maggie Tillman.