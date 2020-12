Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Vivo veut faire sensation avec ses appareils photo pour smartphone, après avoir annoncé un partenariat de co-ingénierie avec Zeiss, la société doptique de renommée mondiale.

Le premier appareil qui bénéficiera de la Zeiss touch sera le prochain Vivo X60, dans le cadre de la campagne «Vivo Zeiss Master Photography».

Ce nest pas seulement un nom pour le nom non plus, car les entreprises ont mis en place un programme commun de recherche et développement, le «Vivo Zeiss Imaging Lab», dans le but de «promouvoir et développer conjointement des innovations de rupture dans la technologie dimagerie mobile».

Ce nest pas la première fois que nous voyons le nom Zeiss sur les téléphones, bien sûr, Nokia et Sony Mobile utilisant également lexpertise optique de lentreprise.

À mesure que le paysage de la photographie évolue - avec la chute des ventes dappareils photo traditionnels face à des appareils mobiles plus avancés - nous avons également vu dautres fabricants doptiques et dappareils photo se concentrer. Leica, par exemple, a noué un partenariat avec Huawei - aidant le géant chinois à produire certaines des meilleures caméras de téléphone que nous ayons vues.

Vivo - qui est un nom relativement nouveau dans louest, ayant lancé son premier smartphone, le X51 - est une marque massive logée sous légide de BBK Electronics, qui comprend Oppo et Realme. Ce nest pas une mince affaire, avec un poids important en recherche et développement, ainsi que des capacités de conception et dingénierie de produits.

Les prouesses de la société en matière dimagerie ont déjà fait preuve dinnovation, le X50 Pro étant la première optique montée sur cardan dans un téléphone .

Par conséquent, ce nouveau partenariat Zeiss ne fait que renforcer la soif de lentreprise de poursuivre des développements plus importants - il sera donc intéressant de voir ce que le Vivo X60 et les futurs téléphones phares peuvent apporter à la table.

Écrit par Mike Lowe.