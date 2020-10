Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Après avoir présenté de nombreuses innovations de pointe en matière de smartphone au fil des ans - du premier téléphone avec appareil photo selfie pop-up , le NEX S ; à son téléphone à double affichage (qui a été lancé en Chine); à l avenir du concept sans port quil prévoit; et le produit phare NEX 3 presque sans lunette - Vivo est enfin prêt à être lancé en Europe.

Son premier combiné européen lance le Vivo X51, est léquivalent du téléphone X50 Pro que nous avons examiné plus tôt en 2020 . Ce changement de nom peut sembler petit, car il lest: le X51 est tout aussi `` pro que le X50 Pro, avec la première caméra à cardan que nous ayons jamais vue dans un téléphone. Et cest aussi très impressionnant.

Le plus gros avantage, cependant, est dans le département des logiciels. Alors que le X50 exécute entièrement Google Android, il est livré avec une version du système dexploitation Funtouch de Vivo. Le X51, cependant, a une version `` globale de ce logiciel, qui vise à être encore plus proche du stock de Google Android. On dirait que Vivo est vraiment sérieux au sujet de sa participation au monde plus large, car cest un grand pas en avant pour sa base dutilisateurs prévue.

Le Vivo X51 a également un prix très intéressant, son prix demandé de 749 £ le positionnant bien contre tous ses rivaux potentiels, même Samsung, avec son Galaxy S20 Fan Edition . Bien que, avec un nom aussi étrangement générique que "X51", nous pensons que Vivo doit repenser sa stratégie de dénomination pour atterrir avec un peu plus de bang.

Écrit par Mike Lowe.