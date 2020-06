Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Nous avons vu des fabricants ajouter une abondance dappareils photo et de modules de zoom aux téléphones ces dernières années. Cependant, Vivo cherche à passer au niveau supérieur avec la série X50 en ajoutant un système de stabilisation de cardan intégré pour assurer une prise de vue super stable dans toutes les conditions.

La série, qui comprend les X50, X50 Pro et X50 Pro +, sera la première de la société à "être mise à disposition sur les marchés internationaux", selon le vice-président directeur de Vivo, Spark Ni. Cest un grand pas de la part de la société de lancer ses téléphones en Europe.

Alors, quelles sont les principales différences entre les trois téléphones? Tous les trois ont le même écran - un écran de 6,56 pouces capable de HDR10 + plage dynamique élevée - mais le modèle de base est un peu plus mince en raison de la capacité de la batterie moins. Cest un rafraîchissement de 90 Hz en standard, le Pro Plus ajoutant 120 Hz.

Les X50 Pro et X50 Pro Plus disposent tous les deux du système de stabilisation de la nacelle, mais lappareil photo principal est un Sony de 48 mégapixels (IMX598) dans le Pro et un Samsung (GN1) de 50 mégapixels dans le Pro Plus. Les autres caméras, constituant la formation arrière quadruple, se composent dun zoom 8MP 5x, dun zoom 13MP 2x et dun ultra-large 8MP (il ny a pas de zoom dans le X50 standard).

Le X50 est 5G à tous les niveaux, prenant en charge la future connectivité, et tous les combinés sont alimentés par la plate-forme Snapdragon 865 + X55 de Qualcomm pour des performances haut de gamme. Vivo affirme que le X50 est le téléphone 5G le plus mince jamais lancé, avec seulement 7,49 mm dépaisseur (les Pro et Pro Plus sont plus épais, cependant, à 8 mm chacun).

Avec Huawei désormais absent de Google Play Store dans ses derniers téléphones, il sera intéressant de voir quelle est lapproche de Vivo avec son propre système dexploitation Funtouch - qui, jusquà présent, manquait également de Play Store. Avec une implantation internationale de lentreprise, il sera essentiel de pousser cela. Nous en saurons plus après le lancement.