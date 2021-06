Fusion de Virgin Media O2, ce que cela signifie pour vous

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Virgin Media et O2 ont fusionné en une seule société, maintenant sous le nom combiné de Virgin Media O2.

Cependant, à part le nom, que signifie réellement ce nouveau rapprochement? Quel impact aura-t-il sur les clients existants? Et quels services Virgin Media O2 offrira-t-il?

Nous expliquons tout ci-dessous.

Annoncé pour la première fois en mai 2020 et ratifié par lAutorité britannique de la concurrence et des marchés un an plus tard, Virgin Media et O2 se sont désormais associés dans un accord 50-50 pour devenir un géant des communications.

La nouvelle société est une joint-venture entre le propriétaire de Virgin Media Liberty Global et le propriétaire dO2 Telefónica et a été créée pour fournir un ensemble complet de services: mobile, télévision et haut débit en fibre. Cela permet à lentreprise de sattaquer de front à BT / EE.

Virgin Media proposait déjà des services mobiles, mais en tant que MVNO (opérateur de réseau virtuel mobile), ce qui signifiait quelle utilisait le service mobile dun autre réseau pour connecter ses clients. Il utilise actuellement le réseau de Vodafone - après avoir utilisé à lorigine des EE. Cependant, cela est susceptible de changer à nouveau.

Laccord verra probablement la nouvelle société étendre ses options de connectivité, y compris le haut débit fibre Gigabit et la 5G. Le PDG de Virgin Media, Lutz Schüler, a occupé le même poste pour la nouvelle société.

«Avec le réseau mobile à large bande le plus rapide et le plus fiable du Royaume-Uni aujourdhui, Virgin Media O2 est le package complet», a-t-il déclaré.

"Nous sommes prêts à secouer le marché et à être le concurrent dont le pays a besoin à un moment où le choix na jamais été aussi important. Grâce à des investissements et à linnovation dans des infrastructures de pointe et des technologies futures, nous connecterons plus de gens aux choses quils aiment. , soutiennent les communautés à travers le pays, aident les entreprises à se développer et dynamisent léconomie britannique.

"Sans aucune limite à notre ambition, nous sommes ici pour moderniser le Royaume-Uni - et notre mission commence aujourdhui."

Si vous êtes déjà client O2 ou Virgin Media (mobile, TV ou haut débit), il est peu probable que vous remarquiez beaucoup de changement au départ - du moins, au-delà de len-tête sur les factures.

Cependant, dans les mois à venir, des tarifs et des plans plus larges pourraient vous être proposés qui englobent dautres services - par exemple, un forfait tout-en-un pour la télévision par câble, le haut débit et la 5G.

"Bien quil ny ait pas de changement aux services existants aujourdhui, les plans sont bien avancés pour offrir des services haut débit, de divertissement et mobiles sans interruption en un seul endroit, sous un même toit, plus tard cette année", a déclaré la société dans un communiqué.

Les clients de Virgin Media Business se verront également proposer de nouveaux services supplémentaires sous la bannière Virgin Media O2 Business.

De plus, comme indiqué ci-dessus, il est probable que les clients de Virgin Mobile verront leur connectivité réseau passer du système de Vodafone à celui dO2. Nous ne savons pas encore quand cela pourrait arriver, car Virgin Media a signé un accord avec Vodafone qui devrait durer jusquen 2026. Il se peut que ce contrat se poursuive jusquà son expiration.

Il se pourrait également que les clients de Virgin Mobile se voient offrir la possibilité de passer leurs contrats à des équivalents O2.

Lorsque cela se produit, vous pouvez rencontrer des changements dans la couverture du réseau, en particulier la 5G où différents réseaux ont actuellement des forces et des faiblesses différentes en ce qui concerne les emplacements.

Lactivité haut débit non-mobile home dO2 a été rachetée par Sky en 2013, cette fusion permettra donc à la nouvelle société de proposer à nouveau directement le haut débit fixe aux clients dO2.

Nous mettrons à jour lorsque nous en saurons plus sur les nouveaux services et modifications.

Écrit par Rik Henderson.