Virgin et O2 fusionnent au vert par le régulateur britannique

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La fusion entre deux des plus grands opérateurs télécoms du Royaume-Uni a été confirmée - O2 et Virgin Media deviendront une seule société après l approbation de laccord par la Competition and Markets Authority (CMA).

O2 est le plus grand réseau mobile du Royaume-Uni, avec environ 34 millions de clients. Virgin Media compte plus de 5 millions de clients, mais son réseau fibre est très convoité.

Proposé pour la première fois il y a environ un an , le rapprochement du plus grand réseau mobile du Royaume-Uni par base de clients et du plus grand câblo-opérateur na pas soulevé les mêmes problèmes que les autres réseaux mobiles ont dû affronter lorsquils souhaitaient fusionner.

En effet, lactivité mobile de Virgin Media est gérée sur un réseau virtuel (MVNO) - elle ne contient aucun spectre contrairement à BT / EE, O2 et Three. Les activités sont globalement complémentaires contrairement à lépoque où O2 était la cible dune prise de contrôle de 10 milliards de livres sterling en 2015 par Three, propriété de Hutchison. Le mouvement bloqué au motif dêtre anticoncurrentiel car, après tout, Three est un rival direct pour O2.

Cependant, la CMA était préoccupée par le nouvel accord selon lequel "Virgin et O2 pourraient augmenter les prix ou réduire la qualité de ces services de gros [quelle fournit à dautres réseaux]. Si cela se produisait, cela pourrait conduire dautres entreprises à être contraints doffrir des services mobiles de qualité inférieure ou daugmenter leurs prix de détail, ce qui aurait un impact négatif sur les consommateurs. "

Cependant, lenquête de lAMC a conclu que la fusion nentraînerait probablement pas une hausse des prix pour les consommateurs, car de nombreux autres facteurs entrent dans les frais payés par un client. Il existe également dautres entreprises qui offrent à la fois des services de lignes louées et des services mobiles, ce qui signifie quil était probable quO2 / Virgin devrait maintenir ses prix aussi compétitifs que possible.

Telefonica, propriétaire dO2, tient à transmettre lO2 depuis un certain temps; après léchec de laccord Three, il a même pensé à faire de O2 une société publique en 2016. Désormais, O2 se joindra à Virgin Media, propriété de Liberty Media, dans une coentreprise à 50-50.

Virgin utilise actuellement le réseau de Vodafone pour fournir ses services mobiles. Cela changerait bien sûr sil faisait équipe avec O2.

O2 a également Tesco Mobile, Giffgaff et Sky Mobile fonctionnant sur son réseau en tant que réseaux virtuels (il possède Giffgaff et la moitié de Tesco Mobile).

Écrit par Dan Grabham.