Le réseau 5G de Three couvre désormais 54 % de la population britannique.

(Pocket-lint) - Le réseau mobile Three a révélé que son réseau 5G couvre désormais 54 % de la population du Royaume-Uni.

Cela représente une croissance rapide alors qu'il continue d'investir dans les services 5G. La couverture est désormais disponible dans plus de 400 endroits sur 3 000 sites, l'utilisation de la 5G ayant dépassé la 3G ces derniers temps.

La marque a également annoncé début mai qu'elle éteindrait entièrement son réseau 3G d'ici 2024 - une décision importante car le fournisseur a été le premier à lancer la 3G au Royaume-Uni, d'où son nom.

Il prévoit de consacrer plus de 2 milliards de livres sterling à la transformation de son réseau au cours des prochaines années.

Vous pouvez vérifier si votre région peut accéder au réseau 5G de Three en utilisant son vérificateur de couverture officiel ici.

"Nous nous concentrons sans relâche sur la fourniture du réseau 5G le plus grand et le plus rapide du Royaume-Uni", a déclaré le directeur de la technologie de Three UK, David Hennessy.

"Des millions de clients mobiles, d'entreprises et de clients haut débit à domicile, répartis sur plus de la moitié de la population du Royaume-Uni, peuvent accéder à nos vitesses ultrarapides, ce qui leur permet de vivre pleinement leur vie numérique."

Le nombre d'appareils 5G accédant au réseau de Three a quadruplé récemment. Elle indique que la consommation de données des clients atteint désormais près de 20 Go par mois en moyenne.

Écrit par Rik Henderson.