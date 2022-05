Three et Vodafone entament de nouvelles négociations de fusion, selon un rapport

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les opérateurs de téléphonie mobile britanniques Three et Vodafone auraient repris les négociations en vue d'une éventuelle coentreprise.

Vodafone chercherait à combiner ses activités au Royaume-Uni avec Three UK de CK Hutchinson, afin de créer un réseau plus important pour concurrencer EE et Virgin Media O2.

Three avait déjà échoué dans sa tentative d'acquérir O2, la Commission européenne ayant bloqué l'opération. Toutefois, la combinaison de Vodafone et de Three permettrait à la nouvelle entreprise d'accélérer le déploiement du réseau, y compris la 5G.

Three lui-même a annoncé récemment qu'il accélère l'expansion de son réseau en désactivant ses services 3G et en libérant ainsi des ressources. Cependant, en combinant les efforts avec Vodafone, cela pourrait profiter plus rapidement aux clients de chacun.

LeFinancial Times rapporte que les discussions ont repris après des discussions similaires l'année dernière. Il cite comme sources des "personnes ayant une connaissance directe de la question".

Il est très peu probable que Vodafone rachète Three, comme certains l'ont suggéré par le passé, car il ne dispose pas des fonds nécessaires à une telle opération. En effet, le propriétaire hongkongais de Three UK, CK Hutchinson, pourrait profiter de cette occasion pour faire une offre de rachat dans le sens inverse.

Ni Vodafone ni Three n'ont fait de commentaires à ce jour.

Ces 3 étuis garderont votre iPhone 13 mince, protégé et magnifique Par Pocket-lint International Promotion · 12 Peut 2022

Écrit par Rik Henderson.