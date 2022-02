Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La Premier League est peut-être l'institution sportive la plus brillante du monde, mais visitez l'un de ses terrains les plus anciens et vous serez probablement encore embourbé dans le mauvais vieux temps du signal H+ sur votre téléphone, incapable de consulter Twitter ou d'envoyer des photos à vos amis.

Three a entrepris de démontrer que les choses peuvent changer en faisant du Stamford Bridge de Chelsea le premier stade de Premier League avec une 5G complète et en direct intégrée, et l'expérience est exactement ce que vous espérez.

Autrement dit, vous obtiendrez une couverture complète lorsque vous vous déplacerez dans le stade, et l'avantage ne s'étend pas seulement aux fans - si le Wi-Fi du club devait abandonner (nous y sommes tous allés), alors avoir un 5G système en tant que sauvegarde pourrait être inestimable pour ses analystes et son équipe technique les jours de match.

En vous promenant dans les entrailles peu glamour du stade, vous pouvez facilement voir à quel point le travail a été énorme pour Three également. Il s'agit d'un bâtiment qui a été construit par étapes, avec peu d'entre eux au cours des deux dernières décennies, il n'est donc pas du tout accueillant pour l'infrastructure réseau moderne.

La fixation de nouvelles antennes sur des portiques au-dessus du terrain et le câblage sur des kilomètres de câbles afin de parsemer les points d'accès autour de l'intérieur en béton du stade étaient deux obstacles majeurs, mais le système est désormais opérationnel et fonctionne correctement.

Que les fans de Chelsea le remarquent ou non, cela dépendra probablement de la quantité d'interaction avec leurs smartphones au sol, mais c'est également une aubaine pour les habitants de la région, qui ont déjà été étouffés par leur signal téléphonique alors que 40 000 personnes regardent un match. . Ce problème devrait appartenir au passé avec la capacité de réseau massivement étendue qui a été accordée à Stamford Bridge.

Bien sûr, alors que Three sponsorise Chelsea, ce n'est pas le cas pour le reste de la ligue, nous ne sommes donc pas convaincus que le même type d'attention soit porté à l'ensemble de la Premier League, en particulier à ceux des installations plus anciennes. Pourtant, vous supposeriez qu'il sera en place un jour, il est donc agréable de pouvoir avoir un aperçu de ce que cela va donner.

Écrit par Max Freeman-Mills.