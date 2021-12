Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Three et EE se sont associés pour devenir les premiers opérateurs à offrir une couverture mobile sur l'ensemble du réseau de métro de Londres.

Ils ont signé un accord combiné avec BAI Communications - la société choisie par Transport for London pour fournir la connectivité mobile dans les tunnels, sur les quais et dans les guichets de chaque gare.

BAI a été informé d'une concession de 20 ans pour exploiter le système en juin de cette année, et le fera donc fonctionner jusqu'en 2041 au moins.

La technologie utilisée sera prête pour la 5G, bien qu'elle puisse commencer par offrir des services 4G pour commencer.

Les clients Three et EE pourront bénéficier du lancement. D'autres réseaux peuvent se joindre à temps, le système BAI étant conçu pour être neutre vis-à-vis de l'opérateur. Pendant ce temps, leurs clients pourront continuer à utiliser les services Wi-Fi existants disponibles sur les plateformes (telles que gérées par Virgin Media O2).

Les travaux ont commencé pour ajouter une connectivité mobile à Camden Town, Oxford Circus, Tottenham Court Road, Bank et Euston plus tôt cette année, et l'achèvement est prévu d'ici la fin de 2022. Il est prévu que toutes les stations seront en mesure d'offrir une couverture ininterrompue d'ici la fin de 2024. .

« Je suis ravi de voir Three et EE s'inscrire en tant que premiers opérateurs à fournir un accès 4G haut débit complet sur le réseau de métro. Cela fera une énorme différence pour les passagers, leur permettant de passer des appels, de lire des e-mails et de vérifier les informations de voyage. lors de vos déplacements », a déclaré le maire de Londres, Sadiq Kahn.

« Investir dans la connectivité et l'infrastructure numérique de Londres est un moyen important de stimuler l'économie de notre ville. Cela représente également une étape importante pour garantir que l'ensemble du réseau de métro dispose d'une couverture mobile compatible 5G. »