(Pocket-lint) - Three UK a réintroduit les récompenses pour ses clients payants mensuels et PAYG.

Deux ans après avoir abandonné lapplication Wuntu, le réseau a lancé Three+ - un service plus convivial pour iOS et Android qui offre de nombreuses économies et expériences.

Désormais disponible, lapplication propose des offres de visites guidées autour de Stamford Bridge, le stade des trois leaders de la Premier League, Chelsea. Il y a aussi des billets en prévente pour le Reading and Leeds Festival de lannée prochaine.

Plus près de chez nous, des billets de cinéma à 3 £ sont proposés pour les visites de Cineworld. Et, si vous avez envie de commander, il existe des codes hebdomadaires pour obtenir 20 % de réduction sur les livraisons Uber Eats.

Dautres partenariats gastronomiques incluent des incitations avec la chaîne de restaurants Frankie & Bennys (pour deux repas principaux pour 10 £) et SimplyCook.

"Avec tant davantages supplémentaires de Three, les membres peuvent lancer un ciné-club, emmener un ami dîner ou se faire livrer un rendez-vous galant et en faire un moment inoubliable", a déclaré Andrew Foy, directeur des nouveaux produits de Three. "Et, avec des récompenses plus excitantes dans le pipeline, il ny a jamais eu de meilleur moment pour rejoindre Three."

Il est actuellement limité aux forfaits payants mensuels et PAYG, mais une FAQ indique que les clients haut débit et trois autres clients pourraient être inclus dans le temps.