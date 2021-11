Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Three Mobile a dévoilé une pile doffres pour le Black Friday au Royaume-Uni, dont une qui réduit de moitié le plan tarifaire de liPhone 13.

Vous pouvez désormais obtenir un iPhone 13 de 128 Go avec des données illimitées pour seulement 31 £ par mois pendant les six premiers mois dun contrat de 24 mois. Il y a un coût initial de 49 £ pour le combiné, bien que les nouveaux clients qui passent dun fournisseur concurrent obtiennent également une carte-cadeau Amazon ou Mastercard prépayée de 100 £ pour adoucir encore plus laffaire.

Après les six premiers mois, le prix passe à 62 £ par mois.

Une autre bonne affaire est pour le Samsung Galaxy S21 . Vous pouvez obtenir le téléphone 5G plus une carte-cadeau de 100 £ (comme ci-dessus) et 100 Go de données pour seulement 21,50 £ par mois pendant six mois (sur un contrat de 24 mois). Le combiné ne coûtera que 29 £ à lavance.

Après la période de transaction, le coût mensuel sélève à 43 £.

Si vous nêtes pas à la recherche dun téléphone et que vous souhaitez simplement un accord SIM uniquement, vous pouvez obtenir des données illimitées pour seulement 10 £ par mois pendant les six premiers mois dun contrat de 24 mois (passe à 20 £ par mois par la suite). Il comprend également une carte-cadeau de 50 £ si vous passez à Three.

Des offres distinctes uniquement sur SIM offrent 100 Go de données pour seulement 12 £ par mois ou 30 Go de données pour seulement 10 £ par mois . Les deux contrats ont une durée de 12 mois, remise comprise.

Les clients PAYG ne sont pas en reste. Une offre SIM sans contrat offre des données illimitées pour seulement 20 £ (au lieu de 35 £). Si vous renouvelez automatiquement, cela durera six mois avant que le prix naugmente à nouveau.

Toutes les offres de Three sont valables jusquau 12 décembre 2021, sauf pour les offres SIM de 100 Go et 30 Go - elles sont disponibles jusquau 3 décembre et 30 novembre respectivement.