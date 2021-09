Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Three a récemment annoncé son intention d abandonner Go Roam - son avantage ditinérance gratuite qui couvre lUE, les États-Unis et de nombreux autres pays.

Les nouveaux frais de 2 £ par jour pour lUE, 5 £ par jour pour les autres emplacements Go Roam entreront en vigueur à partir de mai 2022. Cependant, Pocket-lint a découvert - et confirmé - un moyen détendre litinérance gratuite au-delà. En fait, vous pourriez le prolonger de deux ans ou plus.

Les frais de roaming seront applicables à tout contrat souscrit ou renouvelé à partir du 1er octobre 2021. Et, même si les frais ne débutent quen mai prochain, tout contrat débutant après cette date y sera soumis.

Mais si vous souscrivez ou renouvelez un contrat avant le 1er octobre, vous bénéficiez du roaming gratuit pendant toute la durée du contrat. Alors, souscrivez un contrat de 24 mois dici la fin du jeu le 30 septembre 2021, tel que le plan illimité SIM uniquement pour 10 £ par mois pendant six mois , 20 £ par mois par la suite, et vous en obtiendrez deux autres. -ans de Go Roam sans frais supplémentaires.

Cela fonctionne également avec les plans non-SIM uniquement, et nous attendons l iPhone 13 avant la fin du mois. Ainsi, vous pourrez également vous faire plaisir avec le nouvel appareil dApple sur un nouveau contrat et bénéficier du roaming gratuit pendant toute sa durée.

Pocket-lint a également appris quil sagissait dune offre encore plus attrayante - un moyen dobtenir une itinérance gratuite indéfiniment. Un porte-parole de Three nous a confirmé que les offres dun mois uniquement sur SIM conclues avant le 1er octobre seront exonérées. Cela signifie quils continueront à être éligibles à litinérance gratuite jusquà ce que vous quittiez le réseau ou changiez de contrat.

Cette offre pour un forfait SIM illimité dun mois uniquement pour 24 £ par mois semble donc particulièrement bonne, car vous bénéficiez dune itinérance gratuite à perpétuité.

Les meilleures offres SIM uniquement : données 5G illimitées pour 16 £/m sur Three Par Rob Kerr · 10 Septembre 2021

Et, si vous disposez déjà dun forfait SIM dun mois, vous navez rien à faire - vous continuerez à bénéficier de Go Roam gratuitement, même après mai de lannée prochaine.