Trois derniers réseaux britanniques à supprimer litinérance gratuite

(Pocket-lint) - Le réseau britannique Three a annoncé son intention dabandonner son avantage de longue date Go Roam.

Comme EE et Vodafone , il noffrira plus ditinérance gratuite aux clients lorsquils voyagent en Europe, aux États-Unis ou dans dautres pays actuellement couverts. À partir de mai 2022, les clients devront payer des frais similaires pour utiliser leurs quotas de données, de minutes et de SMS dans les pays de lUE et dans le monde.

Un prix forfaitaire de 2 £ par jour sera facturé pour une utilisation dans les pays de lUE, 5 £ par jour pour les emplacements « Autour du monde », tels que les États-Unis.

Un plafond quotidien mondial sera également fixé pour les régions non couvertes, uniquement pour se protéger contre le « choc des factures ».

Les clients qui souscrivent un nouveau contrat à partir du 23 mai 2022 - ou qui sont passés à Three après le 1er octobre 2021 - seront éligibles pour la nouvelle structure de prix ditinérance. Ceux qui ont souscrit ou mis à niveau un contrat pourront toujours utiliser Go Roam jusquà lexpiration de leur contrat. Cela inclut les clients pay as you go.

Litinérance gratuite restera en République dIrlande.

"La nouvelle redevance garantit que les clients sont clairs sur ce quils paieront lorsquils utiliseront leur téléphone dans un autre pays et que seuls ceux qui se déplacent paieront pour le service. Cela garantira également que nous pouvons continuer à investir dans notre réseau britannique", a déclaré Three UK. dans un rapport.

Cette décision fait suite à une action similaire dEE et de Vodafone, chaque réseau réintroduisant également des frais ditinérance au cours de la nouvelle année.

O2 continuera doffrir litinérance gratuite dans lUE et aux États-Unis sur certains « Plans Plus » en tant que module complémentaire inclus.