Trois Royaume-Uni renforcent la 5G dans un tas de zones rurales

(Pocket-lint) - Three a annoncé un renforcement de son réseau 5G pour les zones rurales, avec 110 nouveaux sites désormais couverts. Les sites comprennent des villes et des villages plus petits dont la population ne dépasse pas 1 000 habitants.

Three indique quil prévoit de connecter 2 500 nouveaux sites à la 5G au cours des prochaines années dans le cadre de son déploiement plus large de la 5G.

Lannonce est la dernière dune série des principaux réseaux alors quils renforcent la couverture rurale. Une grande partie de cela se fait avec des améliorations au réseau 4G, car les réseaux tentent de couvrir les zones mortes et les zones où il ny a quun seul fournisseur alors quils se préparent à larrêt de la 3G.

Three fait également valoir que ce quil appelle le Wifi 5G (le haut débit cellulaire domestique et professionnel, en dautres termes) est une "solution moins chère et plus rapide" que le haut débit filaire pour les zones où il est difficile dinstaller la fibre, une solution qui pourrait bien savérer utile pour les zones où il est inefficace dinstaller la fibre à la porte.

Il devrait certainement être moins cher pour le consommateur à installer et à faire fonctionner plutôt que de payer pour un câble à creuser dans le sol.

Three fait campagne pour que le gouvernement britannique facilite le déploiement de cela grâce à des réformes de planification - bien quà en juger par lopposition aux mâts 5G que nous constatons dans les zones urbaines, cela pourrait être un défi.

Lanalyste Kester Mann de CCS Insight suggère que « bien que les réseaux à large bande actuels soient suffisants pour de nombreux besoins actuels, la demande future de services plus gourmands en données commencera bientôt à repousser leurs limites.

"Lambition du gouvernement datteindre au moins 85% des locaux britanniques avec un haut débit compatible gigabit dici 2025 est un objectif ambitieux."

Mann suggère en outre que le gouvernement doit agir pour « éliminer les obstacles au déploiement du réseau ».