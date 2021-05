Trois Royaume-Uni sapprêtent à lancer enfin entièrement eSIM plus tard cette année - inclura-t-il Apple Watch?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Trois a confirmé quil lancerait des services eSIM plus tard dans lannée - et il semble que ces plans incluront également l Apple Watch .

Dans un tweet, le service client de Three UK a déclaré que "vous avez peut-être entendu dire que nous avons testé leSIM lannée dernière dans certains magasins de détail. Ceci est maintenant terminé et nous travaillons sur un lancement complet plus tard cette année."

Vous avez peut-être entendu dire que nous avons testé eSIM lannée dernière dans certains magasins de détail. Ceci est maintenant terminé et nous travaillons sur un lancement complet plus tard cette année. -Kim - ThreeUKSupport (@ThreeUKSupport) 25 mai 2021

Nous savions en effet auparavant que Three entreprenait des essais - et quil les avait interrompus - mais pas quun lancement complet est confirmé comme étant en cours. Cependant, Three a déjà évité cela.

Un utilisateur a documenté dans un article sur MoneySavingExpert à quelle fréquence Three a surpromis et sous-livré sur eSIM et a réussi à obtenir une compensation du réseau en conséquence. En décembre 2018, Three a suggéré: "nous travaillons avec Apple pour soutenir leSIM et prévoyons de lintroduire dès que possible." Les dates de lancement de lautomne 2019 et du printemps 2020 sont allées et venues. Ensuite, les essais ont été retardés - apparemment en raison de la pandémie - avant les essais ont finalement été lancés en septembre dernier.

Les clients demandent leSIM à Three depuis un certain temps et il reste bizarre que le réseau ne lait pas lancé, en particulier pour Apple Watch. Cette publication Facebook de 2018 sur le support Apple Watch Cellular reçoit toujours régulièrement de nouveaux messages et semble toujours être surveillée par trois administrateurs de lassistance.

Il y a plusieurs messages sur ce fil Facebook de Three Support, dont lun dit "le plan est pour notre lancement complet plus tard cette année pour inclure le support pour Apple Watch." Un autre dit que les clients eSIM existants - de lessai - continueront dêtre pris en charge.

Écrit par Dan Grabham.