(Pocket-lint) - Three UK a annoncé une mise à niveau du réseau qui a porté la 5G à un total de 1250 sites dans 193 villes, dont Brentwood, Chorley et Gateshead.

Trois ont également fourni pour la première fois des chiffres sur les zones couvertes par son service haut débit domestique 5G - bien que le chiffre reste faible. "La couverture haut débit domestique 5G de Three est également en croissance avec 1,6 million de foyers couverts par notre service."

Comme EE plus tôt cette semaine , Three a également annoncé une mise à niveau de son réseau 4G. Three a ajouté 20 MHz de spectre de 1 400 MHz à 1 500 sites réseau pour augmenter la vitesse de téléchargement jusquà 3 fois et doubler la capacité. Les améliorations de vitesse ne sont disponibles que pour les appareils prenant en charge le spectre de 1400 MHz - cela inclut les appareils Samsung Galaxy S8 ou version ultérieure, ainsi que les iPhone 11 et 12 ainsi que les appareils Google Pixel, OnePlus et Oppo. Trois ont déjà parlé de ses efforts dans le cadre du réseau rural partagé (SRN) pour renforcer la couverture 4G.

Le chef de la consommation de BT / EE, Marc Allera, a attaqué les revendications de localisation 5G de ses rivaux le mois dernier et les a réitérées ces derniers jours. Dans sa missive originale, clairement orientée vers Three, il a fait remarquer: "On me demande souvent, pourquoi sembêter avec des critères, pourquoi ne pas simplement annoncer quand même un site est en ligne quelque part? Eh bien, nous pensons que les clients doivent faire confiance à notre réseau, alors leur expérience correspond à leurs attentes.Nous pourrions assouplir nos critères comme certains concurrents; pour être honnête, cest tentant, ce faisant, nous révélerions que la 5G est en fait dans environ 200 endroits uniques à travers le Royaume-Uni.

"Pourquoi est-ce important? Nous savons, grâce à des analystes indépendants, que les réseaux qui se précipitent pour annoncer des lieux sans couverture adéquate peuvent offrir une expérience client beaucoup plus restreinte. Par exemple, les résultats des tests suggèrent que le réseau dun rival, qui prétend actuellement avoir le plus grand nombre des sites 5G au Royaume-Uni, a en fait des niveaux de couverture inférieurs à ceux de lEE dans bon nombre dentre eux. "

Écrit par Dan Grabham.