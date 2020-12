Trois utilisateurs britanniques brûlent désormais en moyenne 15 Go de données par mois

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Three UK affirme que lutilisation moyenne des données par ses clients a atteint 15 Go par utilisateur et par mois. Le jalon a été franchi en octobre, une augmentation de 50% depuis le début de lannée.

Les chiffres ont bien sûr été aidés par les personnes qui restent plus à la maison cette année et utilisent leur allocation de données de différentes manières. De nombreuses personnes consomment désormais des données à la maison à des fins professionnelles, tandis que dautres qui ont fait face à des connexions domestiques lentes alors quelles nétaient pas à la maison se sont beaucoup tournées vers les données mobiles pour le streaming et plus encore.

Three a traditionnellement offert des paquets de données illimités - ce que les autres réseaux ont été forcés dadopter - mais le réseau a tendance à avoir plus de consommateurs de données en conséquence. Nous avons parlé à quelques utilisateurs qui ont utilisé respectivement 200 Go et 2 To au cours du mois dernier.

Selon les recherches de Three, les Britanniques ont contacté plus souvent leurs amis et leur famille cette année, envoyant des centaines de messages supplémentaires et passant plus de 150 appels vocaux supplémentaires. Fait intéressant, la recherche a également révélé quenviron 50% des travailleurs britanniques pensaient quils avaient été plus productifs en travaillant à domicile, même si environ un demi-million dentre nous passons 25 heures ou plus par semaine en appels vidéo.

La 5G na pas progressé autant que nous lavions prévu en 2020 (pour des raisons évidentes), mais avec plus de téléphones 5G, on a certainement limpression que 2021 sera lannée où la 5G passera enfin à la vitesse supérieure.

Trois ont lancé son réseau 5G en février dans 68 sites avant de l étendre à 154 villes au total le mois dernier. Cela signifie que Three a la 5G dans plus dendroits que dautres, mais la couverture a tendance à être assez localisée à chaque endroit.

Écrit par Dan Grabham.