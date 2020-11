Three UK annonce que sa couverture 5G est désormais disponible dans 154 villes

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Three a annoncé que son service 5G était désormais disponible dans 154 villes. Cela bat le total actuel de 112 d EE et d O2 denviron 100, mais la couverture de Three dans chaque endroit a tendance à être plus limitée à lheure actuelle.

Three a lancé son réseau 5G en février après plusieurs mois de retard et a travaillé avec Nokia et Ericsson sur son déploiement 5G. Cette dernière annonce est le déploiement initial des tours cellulaires Ericsson, qui apporteront également des améliorations 4G. Manchester, Glasgow et Reading sont les principaux sites cités par Three pour les nouveaux sites Ericsson.

Il ne fait aucun doute que, même si les progrès nont pas été aussi rapides que prévu sur le déploiement de la 5G en 2020 - pour des raisons évidentes - nous sommes sur le point de voir une montée en puissance de tous les réseaux 5G dans les prochains mois alors que nous atteignons le point de basculement. de la plupart des nouveaux combinés de milieu de gamme et phares étant compatibles 5G.

Three revendique une vitesse de données moyenne pour la 5G supérieure à 200 Mbps et bien que ce soit plus rapide que les autres réseaux, Three a lavantage de posséder 100 MHz de spectre contigu (il sagit dun seul bloc) - plus que tout autre réseau britannique. Cependant, cet avantage diminuera avec le temps avec une nouvelle allocation de spectre.

Three affirme que son réseau 5G est désormais desservi par 800 sites de tours cellulaires.

Écrit par Dan Grabham. Édité par Rik Henderson.