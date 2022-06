TCL lance le Stylus 5G, un téléphone 5G bon marché avec un stylo intégré.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - TCL a présenté un nouveau smartphone stylé de milieu de gamme. Baptisé TCL Stylus 5G, il sera disponible à partir du 2 juin 2022 chez T-Mobile aux États-Unis.

Le Stylus 5G dispose d'un stylet intégré, d'un écran LCD 1080p de 6,81 pouces, d'un chipset MediaTek Dimensity 700 5G, de 4 Go de RAM, de 128 Go de stockage, d'une batterie de 4 000 mAh, d'un emplacement MicroSD pour l'extension du stockage et d'une prise casque. Pour les caméras, le TCL Stylus 5G offre une caméra principale de 50 mégapixels avec un ultra-large de 5 mégapixels, une macro de 2 mégapixels et un capteur de profondeur de 2 mégapixels.

Il y a également une caméra selfie de 13 mégapixels à l'avant du téléphone.

Le stylet lui-même est magnétique. En retirant le stylet alors que le téléphone est déverrouillé, une application de notes s'affiche sur l'écran de verrouillage afin que vous puissiez rapidement écrire quelque chose.

En ce qui concerne les autres logiciels, le téléphone est livré préchargé avec une application d'écriture manuscrite en texte, appelée Nebo, développée en partenariat avec Nebo. Il y a également une application de calculatrice, appelée MyScript Calculator 2, qui peut reconnaître les équations écrites et enregistrer les calculs. Le téléphone est livré avec Android 12, et TCL promet une mise à niveau de la version de l'OS et deux ans de mises à jour de sécurité.

Si vous vous demandez combien tout cela va vous coûter, sachez que TCL a fixé le prix du Stylus 5G à 258 dollars. Cela en fait l'un des téléphones à stylet et des téléphones 5G les moins chers.

Il n'y a pas encore de mot sur le prix ou la disponibilité au Royaume-Uni.

Écrit par Maggie Tillman.