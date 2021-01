Les deux premiers téléphones de la série TCL 20 dévoilés: 20 5G et 20 SE

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Pendant longtemps, TCL était une marque qui est restée dans les coulisses du marché des smartphones, produisant des téléphones pour dautres marques. Plus récemment, il sagissait dAlcatel et de BlackBerry, bien que ce dernier ne fasse plus partie du portefeuille de TCL .

Ce nest quen 2020 que la société a lancé correctement des smartphones avec son propre nom au dos, dans la série TCL 10 et, en 2021, la société lance la série de suites.

La série 20 de TCL comprendra éventuellement plus de modèles, mais la société lance la famille de téléphones avec le TCL 20 5G et le TCL 20 SE abordables.

Écran Full HD + de 6,67 pouces

Processeur Snapdragon 690 5G

6 Go de RAM et 128 Go / 256 Go de stockage

Batterie 4500mAh

Triple caméra

Parmi les deux nouveaux téléphones, le TCL 20 5G - qui a déjà été lancé en Italie - est le plus puissant et le seul à prendre en charge la 5G, grâce au chipset Snapdragon 690 5G à lintérieur.

Il a un design assez standard - disponible en gris ou en bleu - et a une seule découpe holepunch pour la caméra selfie frontale à lavant.

Cet écran est un panneau Full HD + (1080 x 2400) avec prise en charge de la lecture HDR10 et couvre 91% de la surface avant disponible, grâce à des cadres relativement minces.

Le boîtier rectangulaire de la caméra à larrière comprend trois caméras. Lappareil photo principal de 48 mégapixels est rejoint par un objectif ultra-large de 8 mégapixels et un appareil photo macro basse résolution de 2 mégapixels pour une mise au point de près.

Il fonctionne sous Android 10 au lancement, mais pourra être mis à niveau vers Android 11 et dispose dune batterie de 4500 mAh qui devrait permettre à tout le monde de passer une journée complète. Avec une charge PD de 18 W, il se rechargera également assez rapidement.

TCL 20 5G sera bientôt déployé sur dautres marchés avec des prix à partir de 299 €, ce qui le place dans le hotspot pour les téléphones de milieu de gamme à des prix compétitifs. (Les prix britanniques nont pas encore été annoncés)

Écran 720p de 6,82 pouces

Système de quatre caméras

Processeur Snapdragon 460

Batterie 5000mAh

La plupart des éléments matériels du 20 SE sont en retrait par rapport au 20 5G qui - compte tenu du prix - est tout à fait attendu.

Lécran à lavant a une résolution de 720p (720 x 1640) et le processeur à lintérieur est le Snapdragon 460, lun des processeurs les plus économiques de Qualcomm que lon trouve généralement dans les téléphones de bas niveau.

Il dispose dun système à quatre caméras composé des caméras primaires et ultra-larges habituelles, ainsi que de deux capteurs basse résolution: une macro et une profondeur.

Son plus grand attrait sera probablement la durée de vie de la batterie. Avec un écran de résolution inférieure et une batterie de 5000 mAh, il devrait être lun des téléphones les plus durables du secteur économique.

Vous bénéficiez de 4 Go de RAM et de 64 Go de stockage, ainsi que de la possibilité détendre à laide dune carte micro SD jusquà 256 Go supplémentaires.

Le SE est le téléphone de la série TCL 20 le plus abordable et sera disponible en janvier pour 149 € en Europe. Nous attendons toujours des informations sur les prix au Royaume-Uni.

Écrit par Cam Bunton.