La fuite du Sony Xperia Ace IV annonce une amélioration considérable par rapport à l'ancien modèle.

(Pocket-lint) - Les fans de téléphones plus petits pourraient avoir un nouveau concurrent sur le chemin, avec une nouvelle fuite prétendant sortir les spécifications du Sony Xperia Ace IV non annoncé.

Prévu pour remplacer le Sony Xperia Ace III, le nouveau téléphone compact de Sony devrait utiliser un écran relativement petit de 5,5 pouces, mais cela ne signifie pas qu'il ne sera pas une amélioration notable par rapport au modèle précédent.

Une nouvelle fuite suggère que les acheteurs peuvent s'attendre à voir un téléphone avec un écran FHD+ 2520x1080 qui utilisera un panneau OLED. C'est une grande amélioration par rapport à l'écran LCD HD+ précédent qui était utilisé. Et les bonnes nouvelles ne s'arrêtent pas là non plus.

D'autres spécifications notables comprennent une spécification de départ de 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, avec une batterie de 4 500 mAh. C'est 50% de RAM en plus et le double de stockage par rapport au mode précédent, bien que la capacité de la batterie n'ait pas changé - probablement en raison de cette petite taille d'écran. Tout cela devrait être associé à une puce Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1 - une mise à niveau considérable par rapport au Snapdragon 480 utilisé dans l'Experia Ace III.

Tout cela provient d'un rapport de SumoDigest qui a apparemment été publié sur le réseau social chinois Weibo, mais s'il est exact, cela pourrait signifier que le prochain téléphone Sony Xperia Ace aura les spécifications pour en faire un gagnant potentiel. Nous devrons attendre la confirmation officielle pour en être sûrs, mais on nous dit que le Xperia Ace IV devrait arriver à un moment donné l'année prochaine.

Écrit par Oliver Haslam.