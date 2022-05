Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le smartphone phare de Sony, le Xperia 1 IV, regorge de fonctionnalités incroyables, dont l'une des plus intéressantes est le premier véritable zoom optique que l'on trouve sur un smartphone.

Mais, vous vous demandez peut-être ce que signifie exactement le zoom optique réel, et comment il se compare à la technologie actuelle des smartphones. Alors, creusons un peu et découvrons de quoi il s'agit.

La plupart des smartphones sont équipés d'appareils photo à focale fixe. Dans le domaine de la photographie traditionnelle, ces objectifs sont appelés objectifs primaires et sont souvent utilisés en raison de leur excellente qualité d'image et de leur prix abordable par rapport aux objectifs zoom haut de gamme. Les zooms photographiques sont aussi généralement plus grands et plus lourds que les objectifs primaires, mais vous n'aurez peut-être pas à transporter autant d'objectifs avec vous, ce qui représente un compromis sur le plan pratique.

Pour les téléphones, les objectifs fixes sont les plus utiles en raison des contraintes de taille. Après tout, personne ne veut d'un téléphone en forme de L avec un objectif massif accroché à l'arrière. Ainsi, pour contourner les limites des longueurs focales fixes, les fabricants de smartphones ont fait l'équivalent de ce que font de nombreux photographes, en remplissant leur sac d'objectifs principaux de différentes longueurs. Bien sûr, dans le domaine des téléphones, cela signifie avoir un ensemble d'appareils photo avec (généralement) un ultra-large, un normal et un téléobjectif.

Lorsque vous effectuez un zoom par pincement sur la plupart des smartphones, vous passez d'un appareil à l'autre, et les longueurs focales intermédiaires sont des images recadrées numériquement à partir de l'appareil le plus large. Il s'agit d'une solution très astucieuse, mais elle signifie que l'image est nettement moins bonne entre les deux focales. Il peut également s'agir d'un saut assez brutal lorsque vous passez à l'objectif suivant, car la reproduction des couleurs des objectifs auxiliaires ne correspond pas toujours aussi étroitement que nous le souhaiterions.

Le Sony Xperia 1 IV est équipé d'une caméra fixe standard et d'une caméra fixe ultra-large, ainsi que d'un téléobjectif équivalent à 85 mm - 125 mm. Le téléobjectif est doté d'un véritable zoom optique, ce qui signifie qu'il fonctionne de la même manière qu'un zoom traditionnel pour les reflex numériques et les appareils photo sans miroir, mais à une échelle beaucoup plus petite.

Les zooms fonctionnent en déplaçant physiquement des éléments optiques afin de modifier la distance focale. La façon la plus simple d'y penser est d'imaginer une loupe. Plus vous reculez la loupe, plus l'objet que vous regardez semble grand. Les zooms sont un peu plus intelligents que cela, mais le principe de base est le même. Pour intégrer cette fonction dans le téléphone, Sony a monté l'appareil photo sur le côté et utilise une méthode semblable à celle du périscope pour prendre des photos dans les coins.

En pratique, l'ajout d'un véritable zoom optique signifie que les focales comprises entre 85 mm et 125 mm bénéficient d'un zoom mécanique, plutôt que d'un recadrage numérique. Toutes les longueurs focales intermédiaires conserveront la même qualité, la même précision des couleurs et la même résolution que celles situées à l'extrémité de l'échelle.

Sur le Xperia 1 IV, Sony s'appuie toujours sur des longueurs focales fixes pour l'ultra grand angle et l'appareil photo principal, très probablement en raison de contraintes de taille. Cependant, il serait étonnant de voir l'ensemble de la gamme couverte par un seul zoom optique à l'avenir.

Pour l'instant, nous pensons que c'est une façon intelligente d'aborder le problème. Lorsque vous photographiez avec le capteur principal ou ultra-large, il y a de fortes chances que vous puissiez simplement vous rapprocher ou vous éloigner de votre sujet. En revanche, pour les prises de vue au téléobjectif, il n'est pas toujours possible de se rapprocher.

Dans ce cas, si votre cadrage idéal nécessite une longueur focale de 95 mm, par exemple, vous pourrez zoomer jusqu'à celle-ci sans perte de qualité. Avec un système reposant sur des caméras fixes, vous réduisez considérablement la qualité en recadrant numériquement le cadre souhaité.

Le zoom optique peut également être un excellent outil pour la vidéo, permettant des zooms cinématiques fluides et peut-être même le fameux effet Vertigo, si vous vous sentez créatif.

Écrit par Luke Baker.