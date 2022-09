Le Sony Xperia Stream est un énorme ventilateur de refroidissement pour les jeux sur un Xperia 1 IV

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Sony a lancé le Xperia Stream (XQZ-GG01), un gros ventilateur de refroidissement que l'on visse à l'arrière d'un Sony Xperia 1 IV pour le transformer en un téléphone dédié aux jeux.

Son objectif principal est de maintenir votre appareil au frais pendant les sessions de jeu intensives, mais il comprend également des ports pour une connectivité Internet plus rapide et plus stable, ainsi que pour l'alimentation, l'audio et la sortie vidéo.

-

Un port HDMI (120 Hz) peut vous permettre de diffuser votre jeu sur un PC, par exemple, tandis qu'un port LAN vous offre une option de réseau câblé.

Ces 3 étuis garderont votre iPhone 13 mince, protégé et magnifique Par Pocket-lint International Promotion · 25 Octobre 2021 Vous pouvez obtenir toutes sortes de styles et de niveaux de protection à partir des étuis Pitaka.

Sony inclut une application Game Enhancer pour le téléphone avec le Xperia Stream, qui vous permet de contrôler manuellement la vitesse du ventilateur et d'autres options pour ajuster les performances de votre appareil. La technologie Thermal Boost est proposée pour permettre au téléphone de gérer des charges exigeantes, notamment des graphiques en haute résolution et/ou des fréquences d'images plus élevées.

L'accessoire à clipser fait passer le flux d'air par un port situé à l'arrière de l'appareil et sur toute sa surface arrière. Il est conçu spécifiquement pour être utilisé avec le Xperia 1 IV - le téléphone sorti plus tôt cet été.

Selon GSMArena, son prix sera de 23 100 JPY (environ 138 £) lorsqu'il sera bientôt disponible au Japon. Il sera testé par le public au Tokyo Game Show à la fin de la semaine.

Aucune information n'a encore été communiquée concernant une sortie au Royaume-Uni, aux États-Unis ou en Europe centrale.

Écrit par Rik Henderson. Édité par Chris Hall.