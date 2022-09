Confirmation de l'événement Xperia gaming : Sony serait-il sur le point de lancer un nouveau téléphone de jeu ?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Sony a confirmé qu'il organisera un événement le 12 septembre. Le contenu de l'événement est inconnu, mais il se tiendra au Japon et sous la marque Xperia, donc en rapport avec le mobile.

La vidéo teaser ne révèle pas grand-chose, si ce n'est la présence d'un gamer et la mention " made for pro gamers and streamers ".

Cela soulève plus de questions qu'il n'apporte de réponses : associer le jeu et Xperia soulève immédiatement la question de savoir si Sony se prépare à revisiter le téléphone PlayStation. L'itération précédente était le Xperia Play (lancé sous la marque Sony Ericsson), qui comportait une manette coulissante vous donnant des commandes hors écran.

C'était en 2011 et avant cela, nous avions la PSP Go - lancée en 2009 - qui visait à reproduire la PSP mais à une échelle plus compacte.

Ce qui nous rend légèrement pessimistes quant au lancement par Sony d'un nouveau téléphone de jeu, c'est qu'il n'y a pas eu de fuites et que cet événement se déroule au Japon, ce qui signifie qu'il est potentiellement destiné au marché japonais en premier lieu. Tout nouveau téléphone PlayStation ne devrait-il pas faire l'objet d'un événement mondial massif ?

Cela nous amène à la partie suivante de ce tease qui suggère qu'il est "pour les streamers". Il est probable que Sony veuille simplement améliorer l'expérience de jeu de ceux qui aiment faire du streaming, alors peut-être allons-nous simplement recevoir des accessoires Xperia. L'apparition d'un gamer Scarz renforce cette idée, et le dernier clou dans le cercueil du téléphone de jeu est le fait que la vidéo teaser de YouTube inclut les mots " Made for the players - Sony's Xperia new gaming gear is coming... ".

Malheureusement, il semble que le téléphone PlayStation restera fermement dans le passé. L'événement du 12 septembre sera probablement consacré aux accessoires de jeu soutenus par l'équipe de sport électronique Scarz, sponsorisée par Xperia.

