Pourquoi Sony indique-t-il IP65 et IP68 pour ses smartphones ?

(Pocket-lint) - Sony est réputé pour l'étanchéité de ses téléphones. Sony Mobile a été l'un des premiers à offrir une telle protection, et cette tendance s'est poursuivie depuis longtemps, avec l'étanchéité de toute une série d'appareils.

Mais une question revient sans cesse, à cause de l'une des bizarreries que Sony utilise dans sa fiche technique. La société indique IP65 et IP68 ensemble, ce qui amène beaucoup de gens à se demander de quoi il s'agit et pourquoi Sony confond les gens comme ça.

La réponse, selon Sony, est simple, mais vous devez comprendre ce que signifient réellement ces indices et comment ils sont testés.

Nous vous proposons ici un guide complet sur le système de classification IP, mais nous allons nous en tenir aux spécificités des appareils Sony Xperia.

La réponse est simple : les tests pour les normes IP65 et IP68 sont différents. Ces normes sont conçues pour tester la protection contre l'intrusion de solides et de liquides dans différents scénarios - et comme il y a différentes paires de chiffres, il y a différentes conditions à remplir.

Dans cette situation, Sony affirme que l'appareil est étanche à la poussière (c'est le 6) mais qu'il offre une protection contre les jets d'eau provenant de toutes les directions (c'est le 5) et une protection contre l'immersion continue dans l'eau (c'est le 8).

Ce que Sony veut dire, c'est que les appareils Xperia répondent à ces deux normes.

D'autres fabricants - Apple par exemple - ne mentionnent que la norme IP68. Cela signifierait qu'il est étanche à la poussière, mais dans cette situation, Apple dit seulement qu'il répond à la norme d'immersion et vous ne pouvez pas supposer qu'il est protégé contre les jets d'eau.

Ainsi, alors qu'il pourrait sembler que Sony n'est pas sûr de ce qu'il dit, il fournit en fait plus d'informations, ce qui devrait vous donner une grande tranquillité d'esprit sur ses appareils.

Écrit par Chris Hall.