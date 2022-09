Les offres de précommande du Sony Xperia 5 IV comprennent des écouteurs Sony WF-1000XM4 ou LinkBuds S gratuits.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Sony vient d'annoncer le Sony Xperia 5 IV, son nouveau téléphone compact de classe phare. Il s'inscrit dans la lignée du Sony Xperia 1 IV, avec une puissance de Snapdragon 8 Gen 1 et un système de triple caméra à l'arrière.

Le Sony Xperia 5 IV sera disponible à partir de la fin septembre ou d'octobre, mais il existe d'excellentes offres de précommande en ligne pour ceux qui envisagent de se procurer ce téléphone compact phare.

Pour les Américains, le Xperia 5 IV est actuellement annoncé comme devant être livré le 27 octobre 2022, mais l'offre de précommande comprend une paire de Sony WF-1000XM4.

Il s'agit de l'un des meilleurs écouteurs sans fil que vous pouvez trouver, offrant une annulation du bruit exceptionnelle, et il coûte normalement 279 $, ce qui représente une économie considérable !

Le prix de précommande pour les Américains est de 999,99 $ et les détaillants l'achètent dès maintenant.

Pour les habitants du Royaume-Uni et d'Europe, Sony propose également une offre de précommande intéressante. Cette fois, l'offre porte sur l'appareil et une paire gratuite de LinkBuds S de Sony.

Les LinkBuds S sont des écouteurs sans fil plus légers et plus compacts, mais ils offrent les mêmes caractéristiques que le WF-1000XM4. Ils offrent une excellente annulation des bruits et une excellente prise en charge de la musique Hi-Res.

Pour ces deux offres, vous pouvez utiliser le widget ci-dessus pour vous diriger vers un détaillant dans votre région - assurez-vous simplement que les écouteurs gratuits font partie de l'option de précommande pour être sûr de bénéficier de l'offre.

Le Sony Xperia 5 IV offre toute la puissance d'un téléphone phare dans un boîtier plus compact, ce qui en fait l'un des rares appareils compacts vraiment puissants.

Le Snapdragon 8 Gen 1 vous garantit l'expérience d'un téléphone phare, tandis que la prise en charge de la carte microSD permet d'étendre le stockage et qu'une prise casque de 3,5 mm est disponible - des caractéristiques rares sur un téléphone moderne.

Ce combiné offre une batterie de 5000mAh - plus grande que la génération précédente - tout en prenant en charge la recharge sans fil, une première pour la série Xperia 5.

Le système de triple caméra à l'arrière offre trois caméras de 12 mégapixels et s'inspire de l'expérience des caméras Sony alpha pour vous offrir une meilleure expérience manuelle, tandis que la caméra frontale a été mise à niveau avec un capteur de 12 mégapixels également.

L'écran de 6,1 pouces est désormais plus lumineux et offre une meilleure expérience visuelle grâce au traitement X1 Mobile.

Écrit par Chris Hall.