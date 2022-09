Le Sony Xperia 5 IV ajoute enfin la recharge sans fil et un écran plus lumineux

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Sony Mobile a lancé la dernière version de son téléphone phare compact, le Sony Xperia 5 IV.

Suivant le modèle des années précédentes, le Xperia 5 IV reprend la puissance du modèle phare Xperia 1 et l'intègre dans un corps plus petit.

Le Xperia 5 IV est alimenté par le Snapdragon 8 Gen 1 comme le Xperia 1 IV, mais cela le désavantage légèrement car de nombreux téléphones plus récents ont adopté le 8+ Gen 1, la plus récente itération de ce matériel. Cela inclut le Zenfone 9 d'Asus, un rival naturel de l'appareil de Sony.

Sony s'en tient également à son format d'affichage 21:9, mais il a augmenté la luminosité de cet écran. Il affiche toujours une résolution Full HD+, avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et un traitement optimisé par la puce X1 Mobile de Sony, conçue pour améliorer le rendu de vos contenus vidéo.

Cet appareil dispose désormais d'une batterie de 5000 mAh, ce qui est impressionnant, ainsi que de l'ajout de la recharge sans fil pour la première fois, qui sera certainement un ajout populaire à ce téléphone.

De nouveaux haut-parleurs sont intégrés au châssis pour un son plus puissant, tandis que ce petit téléphone conserve également la prise casque de 3,5 mm, ce qui, selon Sony, permet de soutenir ceux qui souhaitent conserver une paire d'excellents écouteurs filaires.

Comme on peut s'y attendre, la prise en charge de l'audio est très étendue, notamment le LDAC pour un son sans fil haute-fidélité, ainsi que le 360 Reality Audio et l'upmixing pour rendre la musique standard plus immersive.

Comme on peut s'y attendre, le design n'a pas beaucoup évolué et l'appareil est toujours conforme à la norme IP65/68 que l'on attend d'un appareil Sony haut de gamme.

Sony parle bien sûr de l'appareil photo, mais c'est un domaine où il n'est pas le même que celui du Xperia 1 IV - car il n'y a pas de zoom variable ici, mais un téléobjectif optique standard.

Il y a un trio d'appareils photo de 12 mégapixels à l'arrière, offrant une prise de vue principale (24 mm), ultra-large (16 mm) et téléobjectif (60 mm), ce qui est très proche de la formule éprouvée de Sony qui vise à reproduire une grande partie de l'expérience de l'appareil photo Sony alpha.

Toutes les caméras arrière peuvent capturer des vidéos 4K à 120 images par seconde, l'autofocus à suivi oculaire permet de conserver la netteté du sujet (qui fonctionne aussi bien sur les humains que sur les animaux), ainsi qu'une série de technologies de réduction des vibrations pour que vos captures restent stables.

L'appareil photo frontal est doté d'un capteur de 12 mégapixels pour prendre des selfies.

Sony indique que vous bénéficierez de 3 ans de mises à jour de sécurité et nous attendons la confirmation du nombre de mises à jour du système d'exploitation Android que vous recevrez - nous pensons qu'il pourrait n'y en avoir que deux, mais ce n'est pas concret.

Le Sony Xperia 5 IV sera lancé à £949 / €1049 et il sera disponible à la commande à partir de fin septembre.

Nous nous attendons à ce qu'un pack de précommande comprenne les LinkBuds S.

Écrit par Chris Hall.