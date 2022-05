Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Sony Mobile a repris son canal officiel Xperia sur Weibo pour teaser le prochain téléphone phare et la vidéo - en plus de réitérer la date de lancement que nous connaissions déjà - parle de la longueur focale.

Dans la vidéo, Pierre Lambert - un photographe et YouTuber - parle de l'impression d'utiliser un "grand objectif optique", avant de déclarer "cela ajoute une gamme, non seulement en termes de longueur focale, mais aussi en termes de possibilités créatives."

Bien qu'il soit suffisamment vague - pour nous empêcher de connaître les détails trop tôt - il y a assez de choses ici pour aiguiser l'appétit. Le fait que Sony Mobile évoque spécifiquement la longueur focale laisse penser que nous allons avoir un meilleur zoom.

Nous ne savons pas encore exactement à quoi ressemble ce meilleur zoom. Le précédent Xperia 1 III disposait de deux longueurs de zoom optique, 2,9x et 4,4x, disponibles à partir du même téléobjectif. Il se pourrait que Sony adopte une approche similaire cette fois-ci, ou ajoute des longueurs optiques encore plus longues. Nous n'en sommes pas certains.

Le prochain téléphone phare de Sony sera lancé le 11 mai - vous pouvez trouver des détails sur la façon de le regarder ici - et on s'attend à ce que, une fois de plus, son lancement soit axé sur les créatifs, les photographes et les vidéastes.

Le Xperia 1 IV devrait être lancé avec le même rapport d'aspect long et étroit que les modèles précédents, avec des bords plats, une résistance à l'eau et à la poussière IP68 et un écran OLED 21:9 à résolution 4K.

Les autres spécifications incluront le Snapdragon 8 Gen 1 avec 12 ou 16 Go de RAM et une batterie de 5000 mAh. Du moins, ce sont les rumeurs qui courent jusqu'à présent. Heureusement, nous n'avons que quelques jours à attendre avant de connaître tous les détails officiellement.

Écrit par Cam Bunton.