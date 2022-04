Rumeurs, caractéristiques et actualités concernant le Sony Xperia 1 IV

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Nous avons déjà vu des lancements de téléphones de la part de Samsung, Oppo, OnePlus et même Apple cette année, mais nous attendons toujours Sony Mobile et les ajouts à sa gamme Xperia.

Avec un successeur au Sony Xperia 1 III attendu, voici tout ce que nous avons entendu jusqu'à présent. Les rumeurs l'appellent le Xperia 1 IV, bien qu'il ait été suggéré que Sony pourrait changer à nouveau sa stratégie de nom. Ainsi, bien que le Xperia 1 IV soit le nom que nous lui donnons dans cette rubrique, il pourrait s'appeler autrement lorsqu'il arrivera.

Quoi qu'il en soit, voici ce que nous savons jusqu'à présent sur le prochain fleuron de Sony, le Xperia.

Mai 2022 ?

Selon certaines rumeurs, le Sony Xperia 1 IV arrivera en mai 2022, soit un peu plus tard dans l'année que son prédécesseur.

Le Sony Xperia 1 III a été annoncé en avril 2021, mais il n'a pas été disponible à la commande avant juillet 2021 et n'a pas été expédié avant août 2021. Le Xperia 1 II, quant à lui, a été annoncé en février 2020. Il n'y a donc plus vraiment de calendrier fixe pour les appareils phares Xperia.

En termes de prix, il a été rapporté que le Xperia 1 IV coûtera entre 1400 et 1600 $.

Grand et fin

Bords plats

IP68

Noir, vert mat

Sony n'a pas beaucoup modifié le design de ses smartphones phares Xperia au cours des deux dernières années. Depuis le passage au format 21:9, nous avons vu des appareils longs, minces et étroits dans toute la gamme.

Les rendus divulgués du Xperia 1 IV montrent des bords plats, des bordures en haut et en bas de l'écran et un boîtier d'appareil photo vertical en forme de pilule à l'arrière - bien plus discret que ses concurrents.

Le capteur d'empreintes digitales physique situé dans le bouton d'alimentation semble être à nouveau présent pour le Xperia 1 IV, ainsi qu'un bouton dédié à l'appareil photo. La prise casque de 3,5 mm, souvent omise, semble également être présente, mais il semble que le bouton Google Assistant ne le sera pas.

Sony a longtemps offert une résistance à l'eau et à la poussière IP68 sur ses appareils - bien avant que d'autres ne le fassent - donc nous nous attendons à cela pour le Xperia 1 IV, avec un dos en verre et un cadre métallique.

Les couleurs disponibles sont le noir et le vert mat.

6,5 pouces, LTPO ?

Rapport d'aspect 21:9

4K, 120Hz, HDR

Selon les rapports, le Sony Xperia 1 IV aura un écran de 6,5 pouces, ce qui est le même que le Xperia 1 III. Il est dit qu'il s'agira d'un écran LTPO et on s'attend à ce qu'il ait un rapport d'aspect de 21:9 à nouveau, comme les versions précédentes de l'offre Xperia 1.

La résolution n'a pas été mentionnée, mais Sony a évité la tendance Quad HD+, en passant directement à une résolution 4K sur ses smartphones phares, donc nous nous attendons à la même chose de la part du Xperia 1 IV.

Nous nous attendons également à un taux de rafraîchissement de 120 Hz et à la prise en charge du HDR.

Snapdragon 8 Gen 1

12GB/16GB RAM

Batterie 5000mAh

Chargement de 30W ou 45W

Il a été dit que le Sony Xperia 1 IV fonctionnerait avec le processeur Snapdragon 8 Gen 1, ce qui serait logique. Sony a longtemps été un partisan de Qualcomm, utilisant ses puces phares dans ses appareils, donc opter pour le SD 8 Gen 1 dans le Xperia 1 IV est très plausible.

Il y aurait des variantes de 12 et 16 Go de RAM, ainsi que des capacités de stockage de 256 et 512 Go, avec une prise en charge probable de la carte microSD. Une batterie de 5000mAh serait également sous le capot du Xperia 1 IV, bien qu'il y ait des rapports contradictoires concernant les capacités de charge rapide.

Certaines rumeurs affirment que le Xperia 1 IV offrira une capacité de charge rapide de 30W, comme le Xperia 1 III, tandis que d'autres disent que le nouveau fleuron passera à 45W.

Triple caméra arrière

Il n'y a pas beaucoup de rumeurs concernant les caméras du Xperia 1 IV pour le moment, mais il a été dit qu'il y aurait un capteur téléobjectif à bord.

Le Xperia 1 III possède une triple configuration de 12 mégapixels, il est donc possible que le Xperia 1 IV fasse de même, mais pour l'instant, nous ne savons pas.

Voici tout ce que nous avons entendu jusqu'à présent sur le Sony Xperia IV.

Un certain nombre de fuites concernant le Xperia 1 IV ont été rassemblées par NotebookCheck, y compris des informations sur le nom de l'appareil, le prix et certains aspects du design et des spécifications.

OnLeaks, en partenariat avec GizNext, a présenté un aperçu détaillé du prochain Sony Xperia 1 IV.

Avec les rendus, un certain nombre d'autres spécifications clés ont été détaillées dans la fuite.

Leleaker ZackBucks sur Weibo a affirmé que le Sony Xperia 1 IV pourrait être révélé en mai 2022, et un certain nombre de spécifications ont été révélées.

